Premere il tasto 'posticipa' la mattina potrebbe avere un beneficio inaspettato

Ah, il dolce richiamo del pulsante "posticipa", quel piccolo ritardo che ci concede qualche minuto in più nel caldo abbraccio delle nostre coperte ogni mattina. Molti di noi combattono quotidianamente con la tentazione di rimandare la sveglia, spesso accompagnata da un senso di colpa.

Una recente ricerca suggerisce che cedere a questa tentazione potrebbe non essere così dannoso come potremmo pensare: alzarsi immediatamente o concedersi qualche minuto in più di sonno?

La maggior parte di noi ha vissuto questo dilemma e, secondo una nuova ricerca, premere il pulsante posticipa potrebbe effettivamente avere dei benefici per alcune persone. Una squadra di ricercatori ha condotto due studi per esaminare l'abitudine di rimandare la sveglia e il suo effetto sulle persone. Hanno scoperto che il 69% degli adulti intervistati ha ammesso di rimandare la sveglia almeno "a volte", ritardando la levata di una media di 22 minuti.

Queste persone tendevano ad essere più giovani e più inclini ad essere "tipi serali". Ma la domanda chiave era: quali effetti ha questo comportamento sul nostro corpo e sulla nostra mente? Sorprendentemente, 30 minuti di posticipa non hanno influenzato le prestazioni cognitive delle persone, o addirittura le hanno migliorate.

Quindi, la prossima volta che ti sentirai tentato di premere quel pulsante, sappi che la scienza dice che probabilmente va bene, almeno per mezz'ora. E ora, cari lettori, potete dormire sonni tranquilli, letteralmente! A proposito, perché capita di svegliarci prima del suono della sveglia?