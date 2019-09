Premi F per rendere omaggio al pulsante Indietro che non c'è nelle gesture di Android 10

Oggi è finalmente uscita la versione finale di Android 10. Tuttavia, le prime persone che hanno avuto modo di provare la build si sono trovati dinanzi alla rimozione del tasto Indietro. I rumor andavano in questa direzione da diverso tempo, ma in pochi si aspettavano che Google lo facesse davvero.

Infatti, come riportato anche da Wccftech (sì, abbiamo preso ispirazione da lì per il titolo), Android 10 implementa di default un sistema di navigazione totalmente basato sulle gesture, che va appunto a sostituire i classici tre pulsanti Indietro, Home e Multitasking. Nessuna rivoluzione, se non fosse che il nuovo sistema va a rimuovere il tasto Indietro, che invece era ancora presente in basso a sinistra nelle "vecchie" gesture. Se non avete idea di cosa stiamo parlando, vi consigliamo di vedere questo video che spiega le differenze tra i due sistemi.

Ora il tasto Home viene simulato da uno swipe verso l'alto, mentre uno swipe prolungato verso l'alto apre la scheda dedicata al multitasking (applicazioni recenti). Per cambiare app bisogna invece ripetere il succitato gesto, ma farlo finire con uno swipe verso destra o verso sinistra. Per tornare indietro si deve eseguire uno swipe a partire da un bordo dello schermo. Per avviare Google Assistant, bisogna invece effettuare uno swipe a partire dall'angolo sinistro o destro del display.

Alcuni utenti hanno già segnalato che la gesture che sostituisce il tasto Indietro può andare in conflitto con i menu a comparsa di alcune applicazioni. Per fortuna, Google sembra aver lasciato l'opzione per tornare alla navigazione con i classici tre pulsanti o alle gesture precedenti, perlomeno per quanto riguarda i Pixel già rilasciati sul mercato.