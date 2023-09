I premi Ig Nobel 2023 sono davvero fuori di testa, ecco quali sono

Gli Ig Nobel sono quei premi che ogni anno ci ricordano quanto la scienza possa essere al contempo strana e affascinante, un cocktail di curiosità che ci fa prima ridere e poi riflettere. Quest'anno non è stato da meno, con ricerche che spaziano dall'effetto dei professori annoiati sulla noia degli studenti, all'importanza dei peli nasali.

Attenzione, non sottovalutate queste ricerche apparentemente frivole. Prendiamo ad esempio il premio per la Chimica, assegnato a una ricerca che ha risposto a una domanda che tutti ci siamo fatti almeno una volta: perché ai geologi piace tanto leccare i fossili? Sembra una domanda buffa, ma la risposta ha implicazioni serie e addirittura ha portato a una nuova definizione dell'era geologica attuale, l'Antropocene.

Il fascino degli Ig Nobel non si ferma qui. Il premio di Fisica è andato a una ricerca che ha esplorato come grandi gruppi di pesci, come le aringhe, influenzino la miscelazione delle acque marine durante i loro raduni sessuali annuali. Sì, avete capito bene, questi incontri amorosi ittici hanno un impatto significativo sull'equilibrio termico degli oceani.

E che dire del premio per la Medicina, dedicato all'analisi dei peli nasali? Una ricerca internazionale che potrebbe sembrare bizzarra, ma che in realtà potrebbe aiutare a comprendere meglio le allergie e le infezioni delle vie respiratorie. E poi ci sono i premi speciali, come quello per la Salute Pubblica, assegnato a un water che analizza urina e feci in tempo reale, o quello per la Nutrizione, dedicato a bastoncini da sushi elettrificati che rendono il cibo più saporito, riducendo la necessità di sale.

Insomma, gli Ig Nobel ci mostrano ogni anno che la scienza può essere non solo seria, ma anche incredibilmente divertente e sorprendente. E in un mondo sempre più complesso e difficile, un po' di leggerezza scientifica è più che benvenuta.