Il Premier Conte: '5G non sia di ostacolo ad indagini su mafia e terrorismo'

A poche ore dalle dichiarazioni del coordinatore dell'antiterrorismo europeo, arrivano anche quelle del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giuseppe Conte, che nella giornata di oggi ha incontrato a Palazzo Chigi il Procuratore Nazionale Antiterrorismo.

In una nota diffusa da Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che il Premier sta “acquisendo elementi di interesse sulle rilevanti problematiche poste dalla nuova tecnologia 5G e sul considerevole impatto che essa rischia di avere sulle indagini penali”.

Secondo quanto affermato, il colloquio è stata l'occasione per riflettere e discutere su alcuni punti che saranno oggetto di approfondimento da parte dei Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico, e che probabilmente vedranno coinvolti anche gli operatori telefonici. L'obiettivo del Governo è completare nel più breve tempo possibile il quadro di misure legislative connesse al 5G che permettano agli organi competenti di tutelare gli interessi nazionali. Conte, pur riconoscendo che il 5G rappresenta un'opportunità di crescita per il paese, ha sottolineato che necessita di attenzioni in modo tale che non intacchi la tutela dei diritti e degli strumenti per l'accertamento dei reati.

L'incontro di oggi, prosegue la nota, rientra in una serie di interlocuzioni volte ad “ad individuare tutti i profili connessi alla nuova tecnologia 5G, oggetto di costante attenzione del Presidente del Consiglio, sia sul piano legislativo (completamento della direttiva NIS sulla sicurezza cibernetica) che delle opportunità di progresso e sviluppo sociale ed economico”.

Ricordiamo che qualche settimana fa Vodafone ha lanciato il 5G in cinque città italiane.