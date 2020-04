Il premier Conte: 'internet diventi un diritto fondamentale della Costituzione'

Nel corso della conferenza stampa tenuta ieri sera a Palazzo Chigi insieme ai ministri Gualtieri, Patuanelli ed Azzolina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che nella sua visione del paese internet dovrebbe essere riconosciuto come un diritto fondamentale da inserire nella Costituzione.

Parlando del ruolo che sta giocando la rete in questo preciso momento storico, dove sono sempre più le persone che quotidianamente si affidano ad internet per seguire le lezioni o lavorare, il Premier ha affermato che "fosse per me modificherei la Costituzione inserendo il diritto d'accesso alle reti info-telematica".

Alla base della dichiarazione di Conte c'è "il concetto della libertà espresso nell'articolo 3 della Costituzione", il quale prevede che la Repubblica rimuova gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Secondo Conte "oggi lo strumento di partecipazione più concreto ed efficace è l'accesso ad internet. Dobbiamo fare degli sforzi, abbiano stanziato anche dei fonti per offrire reti info-telematiche a tutti gli studenti".

Da questo punto di vista gli operatori si stanno muovendo in maniera efficace. TIM ha accelerato con la copertura della fibra nelle aree bianche, per mettere a disposizione degli utenti la migliore connessione nel minor tempo possibile.