Al via la Premier League su Sky, anche in 4K HDR: la programmazione della prima giornata

Prende ufficialmente il via oggi la nuova stagione della Premier League. Dopo la Supercoppa UEFA di qualche giorno fa, trasmessa su Amazon Prime Video, è la volta del campionato inglese e vediamo qual è il programma.

Si parte questa sera alle ore 20 con Studio: Premier League Live, che ci introdurrà nel nuovo campionato. Alle 21 invece andrà in onda Brentford vs Arsenal, anche in 4K HDR con Sky Q su satellite.

Domani invece alle 13:00 andrà in onda nuovamente Studio Premier League Live, mentre alle 13:30 sarà la volta di Manchester United vs Leeds United (anche in 4K HDR su Sky Q), con Chelsea vs Crystal Palace alle 16 e Norwich City vs Liverpool alle 18:30.

Domenica 15 agosto alle 14:30 sarà la volta di Studio: Premier League Show, seguito alle 15 da Newcastle vs West Ham e Tottenham vs Manchester City alle 17:30 anche in 4K HDR con Sky Q su satellite.

Ovviamente le partite potranno essere seguite anche in streaming su Sky Go oltre che su Now TV per coloro che posseggono il Pass Sport.

Per tutte le informazioni su dove vedere il calcio per i prossimi tre anni, vi rimandiamo al nostro approfondimento che abbiamo pubblicato su queste pagine nelle passate settimane.