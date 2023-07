Premio Nobel del 2022 non crede al cambiamento climatico, gli viene eliminato il discorso

Il vincitore del premio Nobel per la fisica 2022, il Dr. John Clauser, non terrà il discorso al Fondo Monetario Internazione (FMI). A comunicarlo è stata la Co2 Coalition, un'organizzazione senza scopo di lucro che crede che l'anidride carbonica sia benefica per la società.

"Il premio Nobel (fisica 2022) Dr. John Clauser doveva presentare un seminario sui modelli climatici al FMI giovedì ma ora il suo discorso è stato sommariamente cancellato" - ha dichiarato in una nota la Co2 Coalition. Sembrerebbe che il motivo per cui il discorso è stato annullato sia strettamente legato a dei commenti espressi dal premio Nobel sulla questione "cambiamento climatico".

"Secondo un'e-mail che ha ricevuto ieri sera, il direttore dell'Ufficio di valutazione indipendente del Fondo Monetario Internazioale, Pablo Moreno, aveva letto il volantino per il discorso su zoom di John del 25 luglio 2023 e ha annullato immediatamente il discorso. Tecnicamente, è stato rinviato" - aggiunge la Co2 Coalition.

In effetti, la comunicazione da parte della Co2 Coalition è arrivata subito dopo alcuni commenti fatti da Clauser dove contestava il cambiamento climatico, durante un discorso a Seoul, al Quantum Korea 2023, una conferenza internazionale basata sulle tendenze globali delle innovazioni dell'ecosistema quantistico del settore accademico sia governativo che privato.

"Non credo che ci sia una crisi climatica. Il mondo in cui viviamo oggi è pieno di disinformazione. Spetta a ciascuno di voi servire come giudici, distinguendo la verità dalla falsità sulla base di accurae osservazioni dei fenomeni" - dichiara John Clauser.

In passato lo stesso, aveva già fatto commenti simili, affermando quanto segue: "Secondo me, non esiste una vera crisi climatica. C'è tuttavia, un problema molto reale nel fornire uno standard di vita dignitoso alla grande popolazione mondiale e una crisi energetica associata. Quest'ultima viene inutilmente esacerbata da quella che, a mio avviso, è una scienza climatica errata".

Tuttavia, John Clauser, in un'e-mail inviata all'organizzazione Co2 Coalition afferma che è venuto a conoscenza del fatto che Moreno gli avesse annullato il discorso e che la causa di ciò sia perché "temeva che potessi dire cose tecniche che erano sopra la sua testa e che non poteva capire". L'organizzazione prova una forte indignazione davanti a quanto successo.

