Premio record per il CEO di Google Sundar Pichai: 380 milioni di Dollari!

Si prospetta una settimana molto positiva per l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai. Il CEO del gigante di Mountain View, nella giornata di domani, 25 Aprile, incasserà ben 380 milioni di Dollari sotto forma di 353.939 azioni vincolate, che gli erano state cedute nel 2014, prima di diventare una delle figure chiave di Big G.

Chiaramente non si tratta di una decisione senza alcuna fondamenta.

Pichai, infatti, riceverà questa ingente somma di denaro come premio di produzione per i risultati ottenuti dalla compagnia da lui diretta nel primo trimestre dell'anno. Una decisione che non desterà alcun tipo di sorpresa nella Silicon Valley, dal momento ce già in passato altri amministratori delegati hanno ottenuto premi di questa portata. Un approccio simile di recente è stato adottato anche dal CEO di Tesla, Elon Musk, che ha rifiutato qualsiasi tipo di stipendio a favore di un sistema di retribuzione con premi che scattano in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

Per Pichai, i 380 milioni di Dollari sono frutto dello straordinario andamento del titolo in borsa, in cui ha guadagnato il 90 per cento, in netto aumento rispetto al 39 per cento dell'indice S&P 500 di Wall Street. Proprio a riguardo, Bloomberg fa notare che i CEO della società che rientrano in questo indice, in media hanno incassato 16,2 milioni di Dollari in azioni, anche se hanno esercitato stock option.

La compagnia di Mountain View, inoltre, ancora non ha rivelato il compenso che Pichai ha registrato nel 2017, e non è detto lo faccia.

Facendo un salto al passato, Mark Zuckerberg ha incassato 2,28 miliardi di Dollari quando ha esercitato l'opzione di acquisto su 60 milioni di azioni a seguito dell'IPO di Facebook, che qualche mese dopo ha ceduto a Sheryl Sandberg azioni per 822 milioni di Dollari.

Nel 2016, invece Elon Musk ha esercitato l'opzione su 6,71 milioni di azioni in scadenza, ottenendo 1,34 miliardi di Dollari, che in parte sono stati utilizzati per sanare una perdita da 593 milioni di doLLARI.