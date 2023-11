Prende il via il Black Friday di EcoFlow: fino a 1100 Euro di sconto su tanti prodotti

Prende ufficialmente il via anche il Black Friday di EcoFlow, che propone sul proprio sito web e su Amazon una serie di sconti molto interessanti sulle sue soluzioni energetiche, tra cui le centrali elettriche portatili, pannelli solari ed altro.

La Power Station Portatile EcoFlow RIVER 2 è disponibile in offerta a 249 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 299 Euro. Siamo di fronte ad una soluzione che offre una capacità di 256WH ed uscita di 300W e fino a 0,8 kWh al giorno di ricarica solare. Si tratta della prima power station con certificazione di sicurezza TUV Rheinland, con un peso leggero a soli 3,5 Kg. In offerta anche la Power Station Portatile EcoFlow RIVER 2 Pro, che viene proposta a 679 Euro, con un risparmio di 120 Euro rispetto ai 799 Euro di listino.

Tra gli altri sconti segnaliamo anche quello sulla Power Station Portatile EcoFlow DELTA 2, ad 899 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1199 Euro: non si tratta solo di una batteria, ma di una soluzione che assicura l’alimentazione nell’ambiente domestico ed offre energia immagazzinata trasportabile ovunque. DELTA 2 permette di immagazzinare fino ad 1 kWh, ovvero una tonnellata di energia per alimentare i dispositivi indispensabili.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.