Prende forma Project Kuiper di Amazon: in orbita più di 3.000 satelliti

Prende ufficialmente il via "Project Kuiper" di Amazon. La società di Jeff Bezos, fresca di 25esimo compleanno, ha annunciato che intende lanciare nello spazio 3.236 satelliti. I legali hanno infatti chiesto alla Federal Communication Commission l'approvazione della costellazione e l'utilizzo delle frequenze.

Nella documentazione depositata lo scorso 4 Luglio si legge che i satelliti saranno posizionati ad altezze comprese tra 590 e 630 chilometri, allo scopo di offrire connettività a banda larga nelle zone rurali difficili da raggiungere.

Kuiper offrirà anche "servizi di connettività a banda larga mobile ad alta velocità per aeromobili, navi marittime e veicoli terrestri". I più informati fanno sapere che è improbabile che la richiesta venga respinta, soprattutto se si conta che ci sono ancora 21 milioni di americani privi di banda ultra larga fissa e residenziale, e 33 milioni che non hanno accesso ad un servizio di connettività da cellulare veloce.

Nel documento non si fa alcun riferimento a chi potrebbe essere affidato l'assemblaggio dei satelliti, mentre è probabile che Bezos utilizzi la sua flotta di razzi della società Blue Origin per mandarli in orbita.

Il progetto è molto simile a Starlink di Elon Musk, nonostante la quantità di satelliti inferiore. L'imprenditore sudafricano infatti punta ad inviarne in orbita 12.000, con i primi 60 già in orbita.