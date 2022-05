Prendersi una pausa dai social è essenziale per la salute mentale, lo dicono gli esperti

La salute mentale non va sottovalutata, anzi la ricerca di un equilibrio adatto a sé stessi è essenziale. Dopo avervi spiegato come sopravvivere al cambiamento costante sul lavoro, i ricercatori hanno condotto uno studio per dimostrare quanto è importante prendersi una pausa dai social network.

Questa ricerca condotta da un team dell'Università di Bath e pubblicata sulla rivista Cyberpsychology, Behavior and Social Networking ha coinvolto 154 individui di età compresa tra 18 e 72 anni, utenti presenti quotidianamente sui social media. A un gruppo selezionato è stato chiesto di interrompere l’utilizzo per un’intera settimana (o meglio, limitarlo a un utilizzo pari a 21 minuti complessivi), mentre a un altro è stato concesso l’utilizzo normale – per una media di circa 8 ore a settimana. All’inizio e alla fine di questo studio sono stati misurati i punteggi di ansia, depressione e benessere di ciascun individuo.

L’esito è stato chiarissimo: trascorsi i sette giorni, il primo gruppo ha notato miglioramenti significativi in ​​termini di benessere, depressione e ansia rispetto al secondo gruppo. Ciò suggerisce un beneficio a breve termine dato dalla possibilità di svolgere altre attività durante quelle otto ore settimanali passate normalmente sui social.

Il ricercatore capo del Dipartimento per la salute di Bath, il dottor Jeff Lambert, spiega: "Scorrere i social media è così normale che molti di noi lo fanno quasi senza pensare dal momento in cui ci svegliamo a quando chiudiamo gli occhi di notte. Sappiamo che l'utilizzo dei social media è enorme e che ci sono crescenti preoccupazioni sui suoi effetti sulla salute mentale; quindi, con questo studio volevamo vedere se chiedere semplicemente alle persone di prendersi una settimana di pausa potesse produrre benefici per la salute mentale”.

Ora il team intende effettuare altre ricerche sfruttando questo studio come base, chiedendo a diversi campioni più numerosi di prendersi una pausa leggermente più lunga e cercando di comprendere l’impatto su vari bacini d’utenza e sul medio/lungo termine.

A proposito di social network e psicologia, sapevate che l’esclusione dai tag può causare dolore psicologico?