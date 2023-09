Ti prendi cura dei tuoi denti? Hai più possibilità di sopravvivere ad alcuni tumori

Secondo un recente studio pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute, prendersi cura dei propri denti porterebbe ad una migliore prognosi per alcune forme tumorali. Scopriamo di cosa si tratta.

La ricerca è stata condotta da alcuni scienziati dell’Università della Carolina del Nord. Dopo aver dunque visto ogni quanto cambiare lo spazzolino da denti, ecco una notizia che potrebbe stimolare una corretta cura dei nostri poveri denti.

Il team ha studiato in particolare i dati sanitari di 2.500 pazienti affetti da cancro della testa e del collo provenienti da tutto il mondo, utilizzando i dati del consorzio internazionale Head and Neck Cancer Epidemiology (INHANCE).

I risultati dimostrano chiaramente come le persone che visitavano regolarmente il dentista (considerando "frequenti" almeno sei visite in un decennio) e avevano più denti naturali rispetto a chi non aveva denti o ne possedeva di finti, prima della diagnosi di cancro avevano maggiori probabilità di sopravvivere.

Si registra nello specifico un tasso di sopravvivenza del 74% su un periodo di cinque anni rispetto al 54% di coloro che non si recavano dal dentista. Ma a cosa potrebbe essere dovuta tale differenza?

Sebbene non siano ancora chiari i nessi causali, sicuramente andare dal dentista più frequentemente aumenta le possibilità di ricevere una diagnosi precoce.

Inoltre, sebbene in questa circostanza non sia rilevante il piccolo organo che può combattere il cancro, non bisogna dimenticare come il carcinoma a cellule squamose della testa e del collo sia il sesto tumore più comune al mondo, causato solitamente dall’uso di tabacco e dal consumo di alcol che danneggiano quotidianamente i nostri denti.

Proprio per tale motivo l'autore dello studio Jason Tasoulas ha elargito alcuni consigli a BBC Science Focus: "Il mantenimento di una dentatura sana dipende in gran parte dall'uso del filo interdentale o degli spazzolini interdentali e dalla frequenza regolare degli appuntamenti dal dentista (almeno ogni sei mesi)".

"La nostra speranza è che questi risultati diventino una parte standard delle linee guida implementate per la prevenzione e la gestione dei carcinomi a cellule squamose della testa e del collo nel prossimo futuro", ha affermato l’altro autore della ricerca, il dottor Antonio L Amelio.