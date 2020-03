Prendiamo i robot a palle di neve a 120 km/h tutti insieme: ecco come giocare con OnePlus

Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, è finalmente arrivato il momento di prendere i robot a palle di neve. Infatti, mancano poche ore all'apertura del gioco di OnePlus. Si tratta di un esperimento atteso dagli appassionati, che non vedono l'ora di poter controllare il proprio Snowbot.

Che cos'è la Snowbot Battle di OnePlus

La Snowbot Battle è un gioco creato da OnePlus che permette di controllare in tempo reale un robot sparapalle di neve fisico (sì, avete capito bene: esiste nel mondo reale e si trova in Lapponia). In ogni partita ci sono quattro Snowbot, due per ogni team, e ognuno di essi ha a disposizione otto palle di neve. La velocità a cui questi robot possono sparare è pari a 120 km/h. Vince chi riesce a colpire gli avversari più volte di quante viene colpito da loro. La durata di una partita solitamente è di pochi minuti.

Come partecipare

La diretta sul canale YouTube di OnePlus inizierà alle ore 13:00 italiane di domani 10 marzo 2020. Le partite andranno avanti 24 ore su 24 fino al 12 marzo. Per giocare, è necessario collegarsi al sito ufficiale di OnePlus da un dispositivo mobile. Al momento, non è chiaro se sia obbligatorio disporre di un OnePlus o se si possa partecipare anche con altri smartphone (sul sito ufficiale viene fatto riferimento solamente a "dispositivi mobili"). In ogni caso, vi verrà richiesto di effettuare il login o registrarvi. Ogni persona può giocare solamente una volta. Sarà necessario entrare in una coda (limitata a 2 ore, importante tenere monitorati i canali social di OnePlus per capire quando vengono aperte le registrazioni). Quando arriverà il vostro turno, riceverete una notifica e sarà giunta l'ora di scendere in campo. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al forum ufficiale di OnePlus (in inglese).

Come fanno i robot a rispondere velocemente ai comandi

Se vi state chiedendo come facciano i robot a rispondere in modo veloce ai comandi, dovete sapere che l'evento organizzato da OnePlus rappresenta un interessante test pensato per dimostrare le capacità del 5G. Infatti, la società finlandese Elsa ha dotato gli Snowbot di questa connettività, che secondo l'azienda cinese rappresenta un passo importante per il futuro del gaming. "Quando si controllano i robot in tempo reale attraverso il 5G, la telecamera del dispositivo OnePlus 5G funziona esattamente come gli occhi del robot, permettendo all'utente di vedere il bersaglio e di mirare con una precisione di 1 mm", si legge nel comunicato stampa giunto in redazione.

Per chi non lo avesse ancora capito, sì: l'annuncio misterioso di qualche giorno fa era questo.