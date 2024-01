Prendono aereo per festeggiare il Capodanno due volte, ma atterrano nell'anno sbagliato

Un gruppo ha cercato di sfruttare il fuso orario per celebrare il Capodanno due volte, ma un imprevisto ha trasformato il loro piano in un'avventura inaspettata. United Airlines aveva proposto un volo da Guam a Honolulu, Hawaii, che attraversando la Linea Internazionale del Cambio di Data, avrebbe permesso ai passeggeri di "perdere" un giorno.

In teoria, ciò avrebbe significato fare il conto alla rovescia per il 2024 due volte, un'idea che sembrava perfetta per chi voleva sperimentare un doppio brindisi di mezzanotte. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa. Il volo, che avrebbe dovuto atterrare a Honolulu alle 18:50 del 31 dicembre ora locale, ha subito un ritardo significativo di sei ore a causa di un volo in arrivo in ritardo.

Questo ha portato i passeggeri a toccare terra ben 30 minuti dopo la mezzanotte, facendoli atterrare, ironicamente, nell'anno sbagliato. "Ottima idea, peccato per il ritardo!" ha commentato un viaggiatore su Twitter, esprimendo la delusione di non poter più realizzare il sogno di un doppio Capodanno.

Nonostante questo contrattempo, il volo UA200 di United Airlines è noto per essere uno dei più puntuali nella flotta, con un record di puntualità del 95%. L'ultima volta che era atterrato dopo la mezzanotte era stato il 20 aprile, secondo il blog di viaggi One Mile at a Time. Ma UA200 non era l'unico volo a tentare questo audace salto temporale.

Anche i voli CX872 di Cathay Pacific da Hong Kong a San Francisco e il volo da Tokyo a Los Angeles di All Nippon Airways avevano pianificato lo stesso obiettivo. Secondo Aviation24, entrambi i voli sono riusciti ad arrivare ben prima della mezzanotte del 31 dicembre, permettendo ai loro passeggeri di festeggiare due volte il Capodanno (mentre in questo pianeta si festeggia 6 volte al mese).

Così, mentre alcuni viaggiatori hanno dovuto accettare un Capodanno un po' diverso dal previsto, altri hanno avuto la fortuna di vivere una doppia celebrazione, un'esperienza unica che rimarrà impressa nei loro ricordi. A tal proposito: ma perché alla fine dell'anno si mangia cotechino e lenticchie?