Alcuni di noi prendono delle 'pillole anti-età' senza saperlo

Tutti invecchiamo e tutto invecchia. Ma immaginatevi uno scenario in cui, invece di un semplice consiglio su come accettare i segni del tempo, il medico vi prescrive una pillola capace di rallentare il processo di invecchiamento, promettendoti non solo una vita più lunga ma anche più sana (e serena).

Questo scenario, che sembra uscito da un racconto di fantascienza (o una puntata di Black Mirror), sta diventando sempre più una possibilità concreta grazie ai progressi della ricerca scientifica. Gli studi sugli animali hanno già dimostrato il potenziale di alcuni farmaci, e ora le sperimentazioni cliniche stanno iniziando a valutare se queste promesse possano mantenersi anche negli esseri umani.

Se i risultati dovessero essere positivi, potremmo trovarci di fronte alla prima generazione capace di beneficiare di questi trattamenti, vivendo più a lungo ma soprattutto meglio. L'obiettivo non è l'immortalità - che per alcuni sarà raggiunta nel 2030 -, ma piuttosto migliorare la 'salute durante l'invecchiamento', riducendo gli anni vissuti con malattie e disabilità.

In un mondo dove l'età è il fattore di rischio principale per molte malattie, intervenire sull'invecchiamento potrebbe rivoluzionare il modo in cui viviamo gli ultimi decenni della nostra vita. Tra i candidati più promettenti ci sono farmaci già noti per altre patologie, come il metformin per il diabete, che potrebbero avere effetti anti-invecchiamento.