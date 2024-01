Si può prenotare online per fare il passaporto alle Poste? La questione Progetto Polis

È ormai da lungo tempo che in Italia si discute della questione passaporti, visto che in molte città sta diventando ormai una "caccia al posto libero" in Questura (se disponibile, si intende). Ma che fine ha fatto la svolta di Poste Italiane che da dicembre 2023 doveva semplificare il procedimento? Vale la pena fare il punto sul Progetto Polis.

Non sono in pochi infatti coloro che, non riuscendo purtroppo a prenotarsi mediante il classico portale ufficiale della Polizia di Stato per via di mancanza di posti nelle Questure coinvolte, stanno attendendo sviluppi su questo fronte. Ricordiamo, infatti, che la volontà di Poste Italiane è quella di creare appositi sportelli nei comuni con meno di 15mila abitanti.

D'altronde, coloro che abitano in provincia potrebbero potenzialmente avere qualche grattacapo anche semplicemente nel recarsi in modo comodo nella Questura più vicina. Tuttavia, a gennaio 2024 inoltrato, sul portale ufficiale di Poste Italiane, più precisamente nella pagina dedicata al Progetto Polis, il più recente contenuto "In evidenza", datato 19 gennaio 2024, è relativo ai certificati anagrafici ANPR. Nella pagina, il passaporto viene però inserito tra i servizi erogabili, sia per quel che riguarda la prima richiesta che il rinnovo.

Tuttavia, approfondendo quanto viene indicato direttamente da Poste Italiane, si comprende che il Progetto Polis richiederà del tempo. "La spesa complessiva stimata per questa trasformazione, per i primi 10 anni, è pari a 1,24 miliardi di euro", si legge sul portale. Nel frattempo, in un'altra pagina associata a Poste Italiane viene ancora offerto il servizio a pagamento "Passaporto a domicilio", che però richiede di fare la richiesta iniziale o di rinnovo in Questura.

Insomma, per quanto, a partire da dicembre 2023, si stia muovendo qualcosa, non sembra essere un caso che, a inizio 2024, a Torino ci sia ancora chi richiede a gran voce di velocizzare le pratiche, estendendo magari il Progetto Polis anche alle grandi città. In ogni caso, quella del passaporto sembra essere una questione destinata a tenere banco ancora a lungo.

Questo anche perché, al momento, non c'è alcuna prenotazione online e il Progetto Polis si sta estendendo gradualmente sul territorio. Per intenderci, chi ha provato a chiedere alle Poste in alcuni piccoli comuni si è sentito dire che risulta necessario mettere in atto delle modifiche interne e che per ora il servizio non è attivo, se non in poche località. Anche in un articolo di Repubblica datato 23 gennaio 2024, relativo all'Ufficio postale di Langhirano (Parma), il rilascio del passaporto viene indicato tra i servizi in arrivo in futuro.

Tra l'altro, persino il motore di ricerca degli uffici postali di Poste, che mostra i servizi disponibili nelle singole località, non sembra indicare questo tipo di servizio nemmeno per alcuni uffici postali di grandi città. Insomma, adesso siete a conoscenza di maggiori dettagli sulla situazione attuale, nonché che potrebbe volerci del tempo per la "svolta", ma per il resto potreste voler tenere d'occhio il portale TG Poste di Poste Italiane per restare aggiornati sulla questione.