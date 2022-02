Ecco quali sono le preoccupazioni degli scienziati su Neuralink di Elon Musk

Neuralink è l'ambizioso progetto di Elom Musk che prevede l'inserimento di un chip cerebrale per aiutare - tra le tante cose - i soggetti paralizzati ad avere la loro indipendenza. Le intenzioni sono sicuramente nobili, ma recentemente il progetto è stato al centro di una bufera mediatica sulla crudeltà rivolta verso i soggetti animali dei test.

Prima di questo, però, molti scienziati non erano molto convinti della tecnologia. "Non credo che ci sia un dibattito pubblico sufficiente sulle possibili implicazioni del quadro generale di questo tipo di tecnologia disponibile", ha dichiarato al sito web The Daily Beast la dott.ssa Karola Kreitmair, assistente professore di storia medica e bioetica presso l'Università del Wisconsin.

Gli esperti sono preoccupati che questi prodotti, pubblicizzati come destinati ad aiutare le persone con disabilità, possano alla fine essere sfruttati a scopo di lucro. "Se l'obiettivo finale è utilizzare i dati cerebrali acquisiti per altri dispositivi, o utilizzare questi dispositivi per altre cose, ad esempio per guidare automobili, allora potrebbe esserci un mercato molto, molto più grande dietro", secondo il Dr. L. Syd Johnson, professore del Center for Bioethics and Humanities presso la SUNY Upstate Medical University.

Altri esperti sostengono che la tecnologia possa effettivamente cambiare la sorte delle persone paralizzate, ma il potenziale per gli usi dei consumatori "solleva una grande sfilza di preoccupazioni etiche", continua Kreitmair. Elon Musk, inoltre, è noto per fare numerose promesse che poi alla fine non mantiene.

Insomma, sembra che gli scienziati siano preoccupati più per una questione etica che sul reale funzionamento della tecnologia. Sicuramente Neuralink sarà utilizzato per molto altro, ma se potrà aiutare davvero delle persone paralizzate a condurre una vita con più "indipendenza", il gioco potrebbe valere la candela. Nel frattempo, i trial clinici di Neuralink inizieranno a breve.