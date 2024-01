Il Governo prepara il DDL sul cybercrimine: pugno duro per hacker e crimini informatici

Si riunirà in giornata odierna il Consiglio dei Ministri che, come spiegato dal Governo sul proprio sito web, avrà all’ordine del giorno uno schema di disegno di legge con “disposizioni in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa LaPresse, l’Esecutivo intenderebbe adottare il pugno duro nei confronto di hacker e crimini informatici. In particolare, il disegno di legge sarebbe composto da 18 articoli e si fonderebbe intorno ad un’inasprimento delle pene per coloro che violano l’articolo 615-ter del codice penali, con pene raddoppiata per i pubblici ufficiali per cui la reclusione passa da 1 a 5 anni a 2 a 10 anni.

Il testo prevederebbe anche che in caso di accesso abusivo a sistemi informativi di interesse militare o relativi a pubblica sicurezza, sanità e protezione civile la reclusione arrivi a 12 anni in caso di “distruzione o danneggiamento del sistema, o interruzione totale o parziale del suo funzionamento”.

Per gli hacker che si pentono e che collaborano con le forze dell’ordine e l’attività giudiziaria sono previsti sconti di pena fino a due terzi.

Inasprimento anche per le pene relative al reato di accesso abusivo ai sistemi informatici o telematici, che possono arrivare ad un massimo di 12 anni, mentre secondo quanto riferito da LaPresse “sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi”.