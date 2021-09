Preparare la tazza di tè 'perfetta'? La scienza ci spiega il segreto del suo gusto

Il tè è una bevanda ottenuta mediante l’infusione di specifiche foglie in acqua. Sono svariate le proprietà organolettiche associate alle varietà della pianta da tè, la Camellia sinensis. Tutti noi abbiamo degustato almeno una volta questa bevanda, ma un team di ricerca ha scoperto alcune proprietà che rendono una tazza di tè limpida e gustosa.

Applicando i principi di una branca della fisica nota come Reologia, ovvero lo studio degli equilibri raggiunti da una miscela di materia in diversi stati fisici, gli scienziati Caroline Giacomin e Peter Fisher hanno descritto il fenomeno verificatosi al raffreddamento di una tazza di tè fumante, dopo un certo periodo di tempo.

Sulla superficie del liquido si forma una pellicola visibile, tra la componente liquida del tè e l’aria. Questo strato sottilissimo, quando perturbato da scosse o dall’eventuale inserimento del classico cucchiaino, si frammenta, rendendo la superficie finemente “maculata”.

Valutando le proprietà della pellicola, i ricercatori si sono accorti che la sua formazione dipende da una serie di fattori, come il contenuto minerale dell’acqua (durezza), l’acidità, l’inserimento di soluti, come zucchero o latte, la concentrazione stessa del tè, nonché la temperatura al momento dell’infusione.

Secondo quanto dichiarato da Giacomin, coautrice dello studio, in merito alle metodologie di studio "Nella reologia interfacciale, gli esperimenti eseguiti coinvolgono un dispositivo metallico posto sulla superficie del tè" e continuando "La rotazione di quel dispositivo è attentamente controllata e la resistenza alla rotazione che il film applica è ciò che ci consente di determinarne la forza".

In passato era credenza comune che la formazione di questo strato sulla superficie fosse dovuto al rivestimento ceroso delle stesse foglie di tè, ma una serie di studi ha smentito questa ipotesi, adducendo la reale causa della sua comparsa, identificabile nella quantità di carbonato di calcio presente nell’acqua che interagisce col tè stesso.

"L'acqua del rubinetto in molte regioni proviene da falde acquifere calcaree, dove si trova il carbonato di calcio , un composto innocuo che può rendere l'acqua più croccante", ha dichiarato Giacomin. Ma, come fa notare la scienziata, riguardo il fenomeno, negli Stati Uniti, di "addolcire" l'acqua per ridurre l'accumulo di carbonato nei sistemi idraulici casalinghi, "se dovessi preparare una tazza di tè in acqua perfettamente pura, non formerebbe affatto una pellicola, ma il tè avrebbe un sapore piuttosto amaro".

Quindi, secondo i ricercatori, per ottenere una tazza di tè che non presenti uno strato superficiale troppo visibile, basterà optare per un acqua meno dura, ma non completamente priva di carbonato(la cui diminuzione nei fondali marini sta danneggiando gli oceani), per non rischiare di inficiarne il sapore. Inoltre, suggeriscono di aggiungere una sostanza acida, come il succo degli agrumi che ridurrà la visibilità della pellicola e conferirà alla bevanda un sapore migliore.

