Prepararsi per dormire per 3 anni interi, ecco come ci riescono le lumache

Sapevate che le lumache riescono a dormire, ininterrottamente, per un triennio intero? Volete apprendere come ci riescono? Ebbene, questo articolo vi toglierà ogni dubbio circa i superpoteri di questi gasteropodi terrestri.

Partiamo dal presupposto che, sfortunatamente, il sonno delle lumache è diverso da quello degli esseri umani: non esiste una fase di sonno profondo o REM (Rapid Eye Movement) nel loro ciclo di riposo. Inoltre, si preparano al lungo periodo di letargo entrando in uno stato di ibernazione, in cui il metabolismo rallenta e la frequenza respiratoria e respiratoria diminuisce.

A confermare l’abilità delle lumache di dormire per periodi estremamente lunghi è l’Università di Boston, che associa siffatta caratteristica alla capacità di adattamento alle condizioni ambientali. Infatti, in caso di stress, il gasteropode terrestre è in grado di rimanere sveglio per intere settimane, senza riposo; tuttavia, durante i periodi in cui vige temperatura o umidità troppo bassa, entrano in uno stato di dormienza profonda (è differente da quella terrestre) che le consente di vivere fino a tre anni senza cibo o acqua.

La proteina che permette a questo regno animale di fare lunghi sonnellini è la Hsp70, che protegge le cellule dall’ossidazione e dalla morte, in modo da garantire un tasso di sopravvivenza maggiore, anche in condizioni avverse. Anche animali come le tartarughe o le rane entrano in fase di ibernazione; un esempio è la rana della Tasmania, capace di rimanere in stato di dormienza per diversi anni: il suo cuore si ferma completamente e il corpo produce sostanze antiossidanti per salvaguardare le cellule.