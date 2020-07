Preparate i calendari: sono trapelate le date di lancio di iPhone 12 ed Apple Watch 6

Una nuova voce, ancora non ufficiale, ha fatto trapelare in rete quelle che sono le possibili date di lancio di iPhone 12, Apple Watch 6 e del nuovo iPad. A suscitare interesse il fatto che l'account Twitter che le ha pubblicate anche in passato si è rivelato affidabile.

Secondo iHatcku Pro, Apple terrà un keynote (ovviamente solo online) il prossimo 8 Settembre, nel corso del quale dovrebbe mostrare la nuova generazione di iPhone, i nuovi Apple Watch, gli iPad ed anche l'AirPower.

Ma non è tutto, perchè il colosso di Cupertino avrebbe in programma anche un secondo evento autunnale, il 27 Ottobre, che sarà teatro di presentazione dei nuovi iPad Pro, dei MacBook e MacBook Pro da 13 pollici basati sui processori proprietari Apple Silicon e, probabilmente, anche gli Apple Glass.

Le date di presentazione di iPhone 12 coincidono perfettamente con quelle di iPhone 11, che fu svelato nel 2019 il 10 Settembre, di martedì, proprio come l'8 Settembre. Apple è solita seguire la stessa routine ogni anno, ecco perchè tutto lascia presagire che il rumor sia veritiero.

Ovviamente, al momento da parte di Apple non sono arrivate conferme ufficiali in merito, che probabilmente arriveranno solo nei prossimi mesi.

Altri rumor emersi ieri parlavano di una disponibilità limitata per iPhone 12 nei primi mesi. Qualche giorno fa invece sono trapelate le foto del presunto cavo rafforzato di iPhone 12.