Preparate i vostri Google Pixel 6, patch di maggio in arrivo: le novità dell'update

Dopo una patch di aprile 2022 per Google Pixel 6 proposta con uno dei bug più bizzarri degli ultimi anni, i tecnici del gigante di Mountain View hanno avviato il rilascio dell’aggiornamento di maggio 2022 per Pixel 6 e Pixel 6 Pro con alcune novità esclusive relative al feedback aptico.

Come osservato da 9to5Google, giusto in queste ore è iniziata la distribuzione dell’update mensile per tutti gli smartphone della linea Google Pixel, dal modello Pixel 3a agli ultimi Pixel 6 e 6 Pro. Tra le novità in comune della build SP2A.220505.002 con Android 12.1 troviamo la risoluzione di un bug per cui lo schermo si accendeva anche senza interazioni da parte dell’utente e un fix per crash del launcher al riavvio del dispositivo mobile.

In esclusiva ai Google Pixel 6 e 6 Pro di ultima generazione, dunque, troviamo migliorie al feedback aptico “in condizioni specifiche”. Purtroppo nel changelog non vengono menzionate tali circostanze nel dettaglio; quindi, dobbiamo limitarci ad attendere qualche conferma da parte dei possessori di tali smartphone flagship. Infine, come da prassi, troviamo le patch di sicurezza di maggio 2022 per tutta la gamma Pixel.

L'aggiornamento è destinato ad approdare anche in Italia nel corso dei prossimi giorni o delle prossime settimane: se siete in possesso di uno smartphone Google Pixel tra quelli citati sopra, prestate attenzione alle notifiche di sistema o verificate manualmente la disponibilità dell'update tramite le impostazioni.

Una delle funzionalità più attese per il futuro resta invece il riconoscimento facciale per Google Pixel 6 Pro, sul quale gli sviluppatori della società stanno lavorando ma riscontrando non poche difficoltà.