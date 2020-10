Preparate gli scheletri e i colori: il Día de los Muertos sta arrivando

El Día de los Muertos è una festa molto importante nella tradizione messicana. Essa viene celebrata nello stesso periodo in cui Stati Uniti ed Europa festeggiano Halloween e Tutti i Santi. E' proprio per questa coincidenza che tendiamo a sovrapporre tutte e tre le feste in un'unica immagine...sbagliando.

Secondo la tradizione messicana, in un periodo che va dal 31 Ottobre fino al 2 Novembre, le anime dei morti possono oltrepassare il confine che separa il loro mondo da quello dei vivi e, per pochi giorni, riunirsi con i propri familiari e i propri amici.

Come spiegato nella notizia riguardo la nascita di Halloween, anche il Día de los Muertos ha dalle antiche origini. 3000 anni fa intorno al periodo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno gli Aztechi crearono un rito per celebrare il lungo viaggio dei defunti per raggiungere il Mictlán, una sorta di nostro Paradiso.

In una visione dell'aldilà simile a quella dantesca, gli Aztechi e le comunità Nahua credevano che le anime dei morti raggiungessero il Chicunamictlán, una sorta di Purgatorio, e solo dopo superato delle sfide nei nove livelli di questo luogo avrebbero potuto riposare in pace per sempre. Spettava ai vivi, invece, offrire cibi, acqua e strumenti per aiutare i propri familiari ad affrontare il viaggio.

Una celebrazione simile cominciò ad affermarsi anche nell'Europa medievale. Prendendo elementi degli antichi rituali pagani delle comunità barbare, i cristiani riuscirono a far confluire alcuni elementi importanti in quelli che noi oggi chiamiamo "Tutti i Santi" e "Il giorno dei morti", corrispettivamente l'1 e il 2 Novembre. In Spagna, per esempio, si portava vino e un tipo particolare di pane, il "pan de ánimas", sulle tombe dei propri cari, oltre a fiori e candele.

Con l'approdo dei coloni spagnoli sulle coste dell'America latina, questa tradizione andò ad unirsi con quella delle antiche civiltà azteche. Tuttavia, la visione che le civiltà native avevano della morte divenne più oscura - probabilmente dopo l'espandersi della pesta bubbonica, portata dagli europei, che decimò grandi fette della popolazione.

Oggi, in Europa tendiamo a festeggiare di più Halloween che le feste dei primi due giorni di Novembre. Al contrario, in Messico lo spirito religioso e rituale del Día de los Muertos è ancora fortemente sentito. Nelle case messicane vengono costruite le cosiddette "ofrendas", dei ripiani dove vengono poste foto dei propri cari, candele, tagete (un bellissimo fiore dai colori autunnali), i cibi preferiti dei defunti e delle bevande.

Dal 31 Ottobre bambini e adulti cominciano a mascherarsi, un po' come ad Halloween, dei simboli della festa, come la dea azteca degli inferi Mictecacíhuatl - rappresentata nel XIX secolo dal cartonista José Guadalupe Posada.

Il "pan de ánimas" spagnolo si è stato tramutato nel cosiddetto "pan de los muertos", un particolare dolce che si mangia solitamente il 2 Novembre. Inoltre, come nelle celebrazioni più maestose dell'Halloween statunitense, dal 31 Ottobre le grandi città messicane ospitano parate musicali per allietare con la musica i defunti e far rivivere loro le gioie della vita.

Quest'ultimo elemento, in realtà, è abbastanza recente. Prima che alla festa venisse data maggiore visibilità grazie alla cultura pop internazionale e dalle istituzioni come l'UNESCO, fino al 1980 il Día de los Muertos veniva celebrato solo nelle zone rurali del Messico.