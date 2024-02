Preparatevi a dire addio a CCleaner: Microsoft rilascia PC Manager per Windows 10 e 11

L'introduzione al supporto ai file RAR su Windows 11 ci ha fatto dire addio a WinRAR dopo anni di onorato servizio. Ora, lo stesso destino potrebbe toccare a CCleaner, un'altra app amatissima (e utilissima) per il sistema operativo di Microsoft, che si trova ad affrontare la concorrenza di un software sviluppato in casa dal colosso di Redmond.

A partire dalle scorse ore, infatti, Microsoft ha rilasciato PC Manager per Windows 11. La pagina prodotto di PC Manager è appena andata online sul sito web del colosso di Redmond e, al contempo, l'app può ora essere scaricata da tutti gli utenti tramite il Microsoft Store su PC compatibili. Alcuni appassionati potrebbero aver notato la comparsa di Microsoft PC Manager già negli scorsi giorni, dal momento che un rollout di prova del software è avvenuto nella seconda metà di gennaio su un numero di utenti e di mercati piuttosto ridotto.

PC Manager è sviluppato da Microsoft China, il che ne spiega l'iniziale disponibilità solo in Asia e solo in inglese e in cinese mandarino: la versione stabile del tool è però stata tradotta in diverse lingue ed è disponibile sia negli Stati Uniti che in Europa, sia per PC aggiornati a Windows 11 che per quelli rimasti a Windows 10.

Il tool è un software di pulizia per PC molto simile a CCleaner. Tra le funzioni che esso comprende abbiamo la feature PC Boost, che vi permette di eliminare i file temporanei e di utilizzare l'opzione Smart Boost, con la quale la quantità di file nella RAM viene sempre tenuta al di sotto di 1 GB e ripulita in continuazione. C'è poi la funzione Deep Cleanup, che cancella vecchi documenti di Windows, che mantiene pulito il cestino e che svuota la cache dei browser web e delle altre applicazioni. L'utente può comunque scegliere quali file mantenere e quali cancellare.

Segue un tool che permette di vedere i Processi attivi in background, sulla falsariga della Gestione Attività implementata di default su ogni PC Windows. Infine, PC Manager vi aiuta ad identificare i file di grandi dimensioni e a cancellarli, nonché a gestire l'elenco delle app che si avviano allo startup del computer, in modo da rendere più rapida la procedura di accensione del dispositivo.