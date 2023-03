Preparatevi perché l'intelligenza artificiale potrebbe scrivere film

Recentemente ha fatto molto chiacchierare la proposta di Writers Guild of America, un sindacato statunitense che rappresenta scrittori di film e serie TV del paese. Secondo quanto affermato, gli addetti ai lavori vorrebbero utilizzare le intelligenze artificiali come ChatGPT per scrivere sceneggiature, a condizione che gli umani abbiano tutto il merito.

La proposta enunciata da parte della WGA è stata discussa durante i negoziati in corso con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers, il colosso rappresentativo degli studi e delle società di produzione. Ovviamente nulla è ancora definitivo, e si consiglia quindi di considerare queste informazioni come semplici "rumors".

Tuttavia, se ciò dovesse andare in porto, sarebbe sicuramente una dimostrazione di come l'IA stia prendendo sempre più piede all'interno della nostra vita quotidiana o negli ambiti lavorativi. Piuttosto che vietare completamente questi software, il sindacato vorrebbe regolamentare l'utilizzo facendo in modo che lo sceneggiatore non debba "dare nulla in cambio" dopo aver usato ChatGPT.

La proposta, in poche parole, tratterebbe l'IA come uno strumento piuttosto che come un autore. In questo modo, anche se fosse l'intelligenza artificiale a scrivere la sceneggiatura per un buon 80%, mentre lo scrittore si occuperà "solo" di adattare e correggere alcune parti, l'autore della sceneggiatura sarebbe sempre l'essere umano, nonostante l'ovvio utilizzato del software.

Sottolineiamo ancora una volta che la proposta, e i negoziati in generale, vengono tenuti nascosti, quindi non sappiamo davvero quanto credito dare a questa prospettiva. Tuttavia, cosa ne pensate di questa proposta del sindacato Writers Guild of America? La trovate "giusta" o "ingiusta"? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.

Nel frattempo preparatevi lo stesso, poiché il vostro capo in futuro potrebbe essere un'IA.