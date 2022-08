Presagi inquietanti emergono dal fiume: cosa c'è scritto su queste pietre?

Il caldo estremo in tutta Europa, come ben sappiamo, ha causato terribili e frequenti episodi di siccità, con un calo drastico del livello dei fiumi, tanto da portare alla luce incredibili reperti secolari con strani messaggi scritti sulla superfice.

Dopo aver visto una gigantesca bomba inesplosa nel Po, ecco nuovi ritrovamenti questa volta in Germania. Il portale tedesco General Anzeiger ha affermato che nella scorsa settimana il flusso d'acqua del fiume Reno è sceso di sette centimetri e il giorno successivo di ben trentasei.

Si tratta di stime allarmanti che hanno addirittura fatto venire alla luce le cosiddette "pietre della fame" o Hungersteine. Si tratta di un termine tedesco che sta ad indicare rocce sulle quali anni e anni fa erano incisi dei messaggi.

Sono delle pietre utilizzate a lungo in passato, per avvertire e allertare la popolazione dei periodi di grave siccità e delle sue conseguenze. In alcuni di essi, sono addirittura visibili e leggibili messaggi risalenti al XVII secolo quali ad esempio: “Se mi vedi, piangi" o "La vita rifiorirà una volta che questa pietra sarà scomparsa". Si tratta quindi di messaggi decisamente poco incoraggianti in prospettiva futura.

In questa vicenda il caldo estremo non ha solo causato una grave mancanza d'acqua, ma anche la rinvenuta di testimonianze che forse, è bene ci facciano riflettere su come tristi messaggi di secoli fa, è il caso che vengano ascoltati subito, anziché aspettare che un film come Don’t Look Up diventi realtà sempre più frequentemente. Probabilmente quando tali episodi diverranno quotidiani, saremo giunti al vero punto di non ritorno.