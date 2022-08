POCO presenta il C40: il nuovo entry-level con batteria da 6000 mAh

POCO annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo POCO C40, il nuovo smartphone entry-level con batteria da 6000 mAh, in grado di garantire più di due giorni di autonomia con una singola carica e supporto alla ricarica rapida a 18W.

Degno di nota è anche il display LCD Dot Drop, il più grande mai visto su uno smartphone POCO, che offre un’esperienza immersiva grazie ai suoi 6,71 pollici con rivestimento Corning Gorilla Glass che lo rende resistente ai graffi. A ciò si aggiunge una luminosità di 400nits, corredata dalla Sunlight mode Display che regola in maniera intelligente la luminosità dello schermo in proporzione all’esposizione alla luce solare diretta. Presente anche una Reading Mode, che consente di impostare lo schermo su una temperatura colore più calda e comoda per la vista.

I potenti altoparlanti, inoltre, migliorano anche l’esperienza complessiva, mentre il comparto fotografico è dotato di una doppia fotocamera posteriore, fotocamera principale da 13 megapixel, sensore di profondità da 2 megapixel e fotocamera frontale da 5 megapixel.

Sotto la scocca è presente il processore octa-core JR510 ad alte prestazioni, basato sul processo produttivo ad 11nm con otto core Cortex-A55 che lavorano fino a 2,0 GHz.

POCO C40 da 4GB+64GB è disponibile in Italia da domani in tre colorazioni POCO Yellow, Power Black e Coral Green al prezzo di €189,90, acquistabile su po.co. L’offerta Early Bird consente di acquistarlo per 5 giorni a €169,90 a partire dalle ore 13.00 del 3 agosto fino alle 12.59 dell’8 agosto.