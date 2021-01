Dell presenta la nuova linea di portatili Precision e Latitude e un mini PC

Inizio di settimana scoppiettante per Dell che in una lunga presentazione ha mostrato l'intera gamma di PC per il 2021. Giusto ieri vi avevamo mostrato il sontuoso monitor curvo UltraSharp 40 5K ma il colosso del settore enterprise ha lanciato anche i nuovi notebook Dell Latitude e Dell Precision e un mini-PC modulare per la linea Dell Optiplex.

Tutti i computer della gamma 2021 verranno commercializzati con i nuovi processori Intel Rocket Lake di undicesima generazione e Windows 10 preinstallato, sul quale presumibilmente potremo anche provare la nuova feature della suite Dell Mobile Connect, che ci permetterà di effettuare il mirroring dei dispositivi Apple.

Latitude 9420 e 7520

Due splendidi convertibili rispettivamente da 14 e 15.6 pollici. Latitude 9420 avrà uno schermo QHD+, Intel Core i7 di ultima generazione e SDRAM LPDDR4x fino a 32GB. Storage su SSD in formato M.2 NVMe fino a 1 TB e connettività Wi-Fi 6E e LTE/5G. Il prezzo sarà di 1949 Dollari, poco meno di 1600 Euro. Latitude 7520 avrà due opzioni di risoluzione, FullHD e UHD, e una scheda tecnica sovrapponibile a quella del fratello più piccolo. Non vi sono specifiche sulla connettività e il prezzo sarà inferiore, a partire da poco meno di 1400 Euro.

Latitude 5420

Altro 14 pollici, con risoluzione FullHD e touchscreen opzionale. La configurazione di punta sarà Intel Core i7 di undicesima generazione e potrà vantare anche di grafica discreta, grazie alla GPU Nvidia GeForce MX450 opzionale.

Il prezzo di partenza sarà di poco meno di 900 Euro.

Precision 3560

Display da 15.6 pollici FullHD e supporto touchscreen. L'opzione di punta monterà Intel Core i7-1185G7, un massimo di 64GB di RAM DDR4 e fino a 2TB di storage su SSD M.2 NVMe. Si potrà anche aggiungere una GPU discreta, la Nvidia Quadro T700. Al cambio meno di 1000 Euro per il modello base.

Optiplex 7090 Ultra e Optiplex 3090 Ultra

Menzione d'onore per due mini PC modulari lanciati da Dell nel corso della presentazione.

La grande particolarità di questi piccoli computer è che possono essere nascosti all'interno di un piedistallo per monitor appositamente disegnato da Dell, con attacco universale, oppure possono essere comodamente agganciati sul retro di qualsiasi monitor senza necessità di acquistare anche la staffa proprietaria. Entrambi saranno alimentati da Intel Core i5 di undicesima generazione e potranno essere configurati con un massimo di 64 GB di RAM DDR4. 7090 Ultra potrà essere personalizzato con SSD M.2 NVMe fino a 2TB e grafica a scelta tra Intel UHD Graphics e Intel Iris Xe, mentre 3090 Ultra fino a un massimo di 1 TB e la sola Intel Iris Xe Graphics come opzione.

Il prezzo di partenza sarà simile, circa 650 Euro al cambio.