POCO presenta i nuovi smartphone POCO F3 e POCO X3 Pro: specifiche e prezzi

Nel corso dell’evento POCO che abbiamo seguito su Twitch, la società ha presentato oggi due nuovi smartphone: POCO F3 e POCO X3 Pro, due dispositivi diametralmente diversi che si rivolgono a due fasce di clienti diverse.

Partendo da POCO X3 Pro, il lancio è stato accompagnato dal claim “Exactly What You Need… and more”. Lo smartphone è basato sullo Snapdragon 860, con GPU Adreno 640. La società si è soffermata sulle prestazioni da gaming che è in grado di garantire lo smartphone, anche grazie al migliorato UFS 3.1 che offre velocità di lettura e scrittura più elevati. Al suo interno è presente anche la tecnologia LiquidCool 1.0 di raffreddamento con tubo di calore in rame.

POCO X3 Pro è dotato anche di un display DotDisplay FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 240Hz. Il pannello utilizza anche il DyamicSwitch per ottimizzare il refresh rate a seconda dell’uso. La batteria è invece da 5.160 mAh e garantisce fino a due giorni interi di autonomia. Nella confezione gli utenti troveranno un caricabatterie da 33W, che assicura una ricarica rapida.

Sempre legato al gaming, troviamo anche una doppia configurazione di speaker e vibrazioni generate dal motore lineare dell’asse z.

A livello fotografico è presente una fotocamera principale da 48 megapixel con supporto 4-in-1 Super Pixel che garantisce immagini chiare e dettagliate, a cui si aggiunge una lente ultra-ride da 119°, una fotocamera macro ed un sensore di profondità.

POCO F3 è invece basato sullo Snapdragon 870 5G, accompagnato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Lo schermo è AMOLED da 6,67 pollici con touch sampling rate a 360Hz e tecnologia MEMC che raggiunge i 60fps e migliora la fluidità dei contenuti video. Lo schermo è anche certificato HDR10+ ed include le funzioni True Display e True Color ed offre una luminosità massima dello schermo di 1300 nits. Lo smartphone guarda anche all’intrattenimento ed è infatti il primo dispositivo del brand ad essere dotato della tecnologia Dolby Atmos.

Il comparto fotografico è composto da tre lenti: principale da 48 megapixel, ultra wide da 119* e macro da 5 megapixel con supporto all’autofocus da 3cm-7cm. La fotocamera frontale è invece da 20megapixel.

La batteria è invece da 4.520 mAh con supporto alla tecnologia MMT che indirizza la corrente elettrica in maniera efficiente nel dispositivo. Anche qui, presente il caricatore veloce da 33W che garantisce la ricarica al 100% in 52 minuti.

Poco X3 Pro e Poco F3: disponibilità e prezzi

POCO X3 Pro sarà disponibile sul sito web po.co in tre colori Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze, a partire dalle ore 13.00 del 26 marzo al prezzo di 249€ per la versione da 6GB+128GB e di 299€ nella configurazione da 8GB+256GB. Entrambe le versioni saranno in vendita ad un prezzo early bird rispettivamente di 199€ e 249€ fino al 29 Marzo.

POCO F3 sarà ufficialmente disponibile a partire dal 30 marzo su po.co in tre colorazioni, Arctic White, Night Blacke Deep Ocean Blue, al prezzo di 349€ per la configurazione da 6GB+128GB e al prezzo di 399€ per la versione da 8GB+256GB.

La configurazione da 6GB+128GB sarà in vendita fino al 5 Aprile al prezzo early bird di 299€, mentre quella da 8GB+256GB al prezzo speciale di 349€ fino al 2 aprile.

Anche in questo caso la configurazione da 8GB+256GB sarà preordinabile anche su Amazon, sempre a partire dal 30 marzo.