POCO presenta POCO X6 Pro e Poco X6: tutti i dettagli

In occasione del primo lancio POCO del 2024, il brand ha annunciato i nuovi smartphone con cui festeggia l’arrivo del nuovo anno. In particolare, la compagnia ha svelato Poco X6, X6 Pro ed M6 Series.

Partendo dal Poco X6 Pro, siamo di fronte ad uno smartphone con chipset, memoria e storage di livello flagship ma con batteria in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Poco X6 Pro, nella fattispecie, è dotato del nuovo chipset Dimensity 8300-Ultra, che stabilisce un nuovo record di velocità per un dispositivo POCO con 1.464.228 punti sul benchmark di AnTuTu. Sotto la scocca troviamo fino a 12GB di memoria RAM e 512GB di spazio di archiviazione, che garantiscono all’utente un uso fluido anche durante le sessioni da gaming, grazie all’ottimizzazione WildBoost 2.0 aggiornata.

Poco X6 Pro dispone di un display AMOLED CrystalRes Flow da 6,67 pollici con cornici ultra sottili e rapporto screen-to-body del 94%. Il comparto fotografico è caratterizzato da una tripla fotocamera da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e funzionalità di Motion Capture e Motion Tracking che è in grado di identificare e tracciare automaticamente la persona, l’animale o l’oggetto per porlo al centro del video.

“Con il debutto di MediaTek Dimensity 8300-Ultra su POCO X6 Pro, gli utenti avranno l'opportunità di godere di una gamma completa di esperienze di alto livello e di accessibilità come le capacità dell’AI generativa e la memoria di livello flagship.” afferma Yenchi Lee, Deputy General Manager of Wireless Communications Business Unit di MediaTek ”Abbiamo lavorato a stretto contatto con POCO per ottimizzare il nostro chipset in modo da fornire una tecnologia di gioco adattiva, una connettività veloce e un basso consumo energetico per rendere possibile un’esperienza smartphone di alto livello per una nuova generazione di utenti”.

Presentato anche il POCO X6, che condivide lo stesso display del modello Pro ma include il processore Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform, fotocamera principale da 64 megapixel con OIS, obiettivo ultragrandangolare da 8MP e lente macro da 2MP. La batteria è da 5100 mAh e supporta la ricarica turbo fino a 67W, che permette al device di raggiungere la piena capacità in 44 minuti.

Poco X6 Pro 5G è disponibile da oggi 11 Gennaio 2024 sullo store Mi.com, di Poco e su Amazon nelle colorazioni Black, Yellow e Grey a 349,90 Euro nella variante 8/256GB e 419,90 Euro nell’opzione 12/512Gb. Poco X6 5G invece è disponibile nei colori Black, White e Blu a 299,90 Euro nella variante 8/256Gb e 329,90 Euro nel modello 12/256Gb.

Dalle 14 di oggi, alle 23:59 del 17 Gennaio 2024, X6 Pro nella versione 12/512GB sarà acquistabile al prezzo di 379,90 Euro, mentre Poco X6 nella variante 12/256Gb potrà essere acquistato a 289,90 Euro ed a 329,90 Euro nel modello 12/512Gb.