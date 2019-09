Ecco OnePlus TV, con pannello QLED da 55 pollici 4K e soundbar da 50W

Oneplus, nel corso del keynote di presentazione del nuovo OnePlus 7T, ha anche svelato al mondo l’attesissima OnePlus TV, che era trapelata già in precedenza sul web con rumor e dichiarazioni arrivate direttamente dall’amministratore delegato, Pete Lau.

E se già in precedenza eravamo a conoscenza dell’integrazione di un pannello QLED da 55 pollici, oggi ci giunge conferma che lo schermo sarà in grado di offrire una risoluzione 4K UHD di 3840x2160 pixel, con supporto all’HDR 10, Dolby Vision e Dolby Digital. Il televisore offre il più elevato color gamut attualmente presente sul mercato: 120% NTSC.

OnePlus ha anche svelato alcuni algoritmi di riduzione del rumore e miglioramento del colore, che renderanno l’esperienza di visione ancora più immersiva e di alta qualità.

La soundbar di OnePlus TV è dotata di otto altoparlanti da 50W: quattro frontali, due posteriori e due woofer. Quelli posteriori offriranno una potenza in uscita di 20W e produrranno un suono a bassa frequenza a 60Hz; gli anteriori invece sono accompagnati da due tweeter.

La nuova OnePlus TV è dotata di un pannello posteriore in fibra di carbonio. Le porte sul retro sono nascoste da un rivestimento magnetico che include anche uno spazio per i cavi.

Per quanto riguarda il telecomando, OnePlus Remote, è in alluminio e composto da pochissimi pulsanti che consentiranno di scorrere all’interno dell’interfaccia grafica.

Il sistema operativo è basato su Android TV 9 e permetterà di accedere facilmente alle piattaforme di streaming come Netflix ed Amazon Prime Video. OnePlus, inoltre, ha promesso aggiornamenti per tre anni.

Gli utenti comunque saranno in grado di sfruttare anche Alexa e Google Assistant per navigare nell’interfaccia e potranno interagire con il TV direttamente tramite lo smartphone grazie ad una funzione battezzata OnePlus Connect.



Al termine del keynote indiano, OnePlus ha anche parlato di una versione Pro, che dovrebbe arrivare a circa 1.300 Euro, mentre la versione "classica" al cambio costerà circa 900 Euro. Il modello Pro dovrebbe differenziarsi per la presenza di 8 speaker nella soundbar rispetto ai 4 della variante base.