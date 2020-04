Presentati i nuovi Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+: le specifiche tecniche

Dopo la presentazione dei nuovi OnePlus 8, anche la giornata di oggi è caratterizzata dal reveal di una nuova linea di smartphone. E' infatti toccato ad Honor, che ha svelato Honor 30, 30 Pro e 30 Pro+.

Scheda tecnica Honor 30

Display : 6,53 pollici OLED FHD+, con scanner per le impronte digitali integrato;

: 6,53 pollici OLED FHD+, con scanner per le impronte digitali integrato; Processore : Kirin 985 5G;

: Kirin 985 5G; GPU: ARM Mali-G77;

ARM Mali-G77; Fotocamera posteriore : 40MP (1/1,7" Sony IMX600) + 8MP grandangolare + 8MP telefoto (f/3.4) con stabilizzazione ottica + macro 2MP;

: 40MP (1/1,7" Sony IMX600) + 8MP grandangolare + 8MP telefoto (f/3.4) con stabilizzazione ottica + macro 2MP; Fotocamera anteriore : 32MP;

: 32MP; Batteria : 4000 mAh con ricarica rapida da 40 W

: 4000 mAh con ricarica rapida da 40 W Connettività : USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi 6

: USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi 6 Memoria: 125/256 GB;

125/256 GB; RAM: 6/8 GB

In Cina il modello con 6/128GB sarà disponibile a circa 388 Euro, che diventano 414 Euro per quello con configurazione 8/128GB e 453 Euro per la versione con 8/256GB di memoria.

Scheda tecnica Honor 30 Pro

Display : 6,57 pollici OLED, con scanner per le impronte digitali integrato;

: 6,57 pollici OLED, con scanner per le impronte digitali integrato; Processore : Kirin 990 5G;

: Kirin 990 5G; Fotocamera posteriore : 40MP (1/1,7" Sony IMX600) + 16MP grandangolare + 8MP telefoto (f/3.4) con stabilizzazione ottica;

: 40MP (1/1,7" Sony IMX600) + 16MP grandangolare + 8MP telefoto (f/3.4) con stabilizzazione ottica; Fotocamera anteriore : 32MP + 8MP grandangolare;

: 32MP + 8MP grandangolare; Batteria : 4000 mAh con ricarica rapida da 40 W

: 4000 mAh con ricarica rapida da 40 W Connettività : USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi 6

: USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi 6 Memoria: 125/256 GB;

125/256 GB; RAM: 8 GB

Prezzi più alti in questo caso: si parte da 518 Euro per la variante 8/128GB per arrivare ai 569 Euro del modello 8/256GB.

Scheda tecnica Honor 30 Pro+

Display : 6,57 pollici OLED, con scanner per le impronte digitali integrato e refresh rate di 90Hz;

: 6,57 pollici OLED, con scanner per le impronte digitali integrato e refresh rate di 90Hz; Processore : Kirin 990 5G;

: Kirin 990 5G; Fotocamera posteriore : 50MP principale (Sony IMX700) + telefoto 5X da 8MP + 16MP grandangolare;

: 50MP principale (Sony IMX700) + telefoto 5X da 8MP + 16MP grandangolare; Fotocamera anteriore : 32MP + 8MP grandangolare;

: 32MP + 8MP grandangolare; Batteria : 4000 mAh con ricarica rapida da 40 W e wireless da 27W;

: 4000 mAh con ricarica rapida da 40 W e wireless da 27W; Connettività : USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi 6;

: USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi 6; Memoria: 256 GB;

256 GB; RAM: 8/12 GB

Honor 30 Pro+ invece potrà essere acquistato a 647 Euro nella configurazione con 8/256GB e 712 Euro per quella con 12GB di RAM e 256GB di memoria.

A livello di design, su Honor 30 troviamo uno schermo flat senza bordi, mentre il pannello di Honor 30 Pro waterfall raggiunge anche i bordi. Il modello Pro+ invece si contraddistingue per il display con refresh rate di 90Hz ma l'assenza della stabilizzazione ottica dell'immagine.

In Cina i tre smartphone saranno disponibili dal 21 Aprile, mentre per quanto riguarda l'Europa ancora non sono arrivate informazioni.