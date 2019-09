Ecco cosa ha presentato Acer all'IFA 2019 di Berlino

Si è da poco concluso il keynote d'apertura di Acer all'IFA di Berlino, nel corso del quale la società di Taipei ha presentato le principali novità hardware per l'ultima parte dell'anno, con un occhio di riguardo per il mercato del gaming dove da sempre è uno dei marchi più popolari.

I nuovi Chromebook

Acer però ha anche presentato quattro nuovi Acer Chromebook, che offrono prestazioni scattanti nell'utilizzo quotidiano di applicazioni e rappresentano una soluzione degna di nota anche per le attività di intrattenimento e produttività.

Due modelli sono dotati di display di grandi dimensioni: il più ampio ha una diagonale di 15,6 pollici e tastierino numerico dedicato, con autonomia di 12,5 ore. Due versioni ultraportatili invece sono da 11,6 pollici ed assicurano fino a 10 ore di utilizzo con una singola carica.

Tutti però sono accomunati dalla veloce connettività Gigabit WiFI e due connettori USB Type-C per trasferire i dati velocemente.

La famiglia di notebook ConceptD Pro

Acer ha anche svelato i nuovi notebook della serie ConceptD Pro, con GPU NVIDIA Quadro. Si tratta di portatili rivolti ai professionisti della creatività, ma anche ingegneri che lavorano nel settore dell'IA e sviluppatore software.

Al loro interno è presente il processore Intel Core di nona generazione e Windows 10. Il top di gamma ConceptD 9 Pro è un notebook RTX Studio da 17,3 pollici che garantisce una potenza di calcolo necessaria per gestire le simulazioni ingegneristiche complesse grazie alla GPU NVIDIA Quadro RTX 5000, 15GB di VRAM e 32GB di memoria DDR4.

Il ConceptD 7 Pro invece ha uno schermo con diagonale da 15,6 pollici ed ha in dotazione una GPU fino alla NVIDIA Quadro RTX 5000, 16GB di VRAM e 32GB di memoria DDR4.

ConceptD 5 Pro invece è disponibile nelle opzioni da 15 e 17 pollici e NVIDIA Quadro RTX 3000.

ConceptD 3 Pro è rivolto a fotografiei e grafici grazie al display certificato Pantone.

Nuovo Acer Swift 5

Acer ha ovviamente anche aggiornato la serie Acer Swift.

I nuovi Acer Swift 5 di ultima generazione sfoggiano i nuovi processori Intel Core di 10th gen con scheda grafica Intel Iris Plus ed una nuova opzione per la grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250.

Swift 3 invece è racchiuso in uno chassis da 15,95 mm, che include il processore Intel Core i7-1065GT fino alla decima generazione ed una GPU NVIDIA GeForce MX250 opzionale.

La lineup è completata dai nuovi monitor da gaming Nitro V3, i notebook per videogiocatori Predator 300 e 500, il proiettore a LED per smartphone C250i e la nuova postazione da gaming Predator Thronos Air.