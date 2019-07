Presentato il calendario della Serie A 19/20: a Sky 266 partite in esclusiva

E' nata ieri la nuova Serie A 2019/20, con la pubblicazione del calendario ufficiale del prossimo campionato che prenderà il via il 25 Agosto. L'evento si è tenuto presso gli studi di Sky a Milano, ed è stata l'occasione per fare il punto sulla divisione delle partite tra la pay tv e DAZN.

Sky, per il secondo anno consecutivo, trasmetterà in esclusiva 266 partite in diretta, tra cui 16 big match su 20. Sostanzialmente quindi è stata confermata la conformazione e divisione della passata stagione, che ha visto il debutto in Italia della piattaforma di Perform.

Settimanalmente quindi su DAZN saranno visibili 3 match su 10, con la restante parte che potrà essere vista solo dagli abbonati Sky.

Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport ha affermato che "siamo pronti a vivere questa nuova stagione di Serie A sui nostri canali. Lo faremo mettendo in campo tutta l’esperienza, la professionalità e la competenza che da sempre ci contraddistinguono, per offrire un prodotto di qualità editoriale e tecnologica ai tanti appassionati che scelgono il calcio su Sky, per esaltare il bello di questo sport e raccontare le emozioni che lo rendono unico al mondo”.

Come fatto negli ultimi anni, Sky metterà a disposizione tutti gli strumenti per consentire agli abbonati di non perdere nemmeno un match.