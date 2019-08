Presentato un dock portatile compatibile con Switch, smartphone, tablet e notebook

Dopo aver progettato un semplice dongle che permette di collegare le cuffie wireless alla Switch, Human Things torna al lavoro con un altro prodotto che promette di migliorare notevolmente la portabilità della console. Il Genki Covert è un caricatore con dock TV incorporato: praticamente un adattatore multiuso.

Quando si è scoperto, dopo il rilascio della console, che i vecchi cavi per smartphone e tablet non erano compatibili con Switch, sono iniziate ad emergere molte soluzioni di terze parti che hanno tentato di sostituire il dock originale (alle volte con pessimi risultati). Nessuna di queste, però, promette le funzionalità del Genki Covert Dock in così poco spazio.

Il prodotto di Human Things sembra un normale caricatore USB da parete, non più grande di quello originale, che aggiunge però una porta USB 3.1 per caricare altri dispositivi e una porta HDMI per collegare la Switch direttamente alla TV. Il Genki Covert è realizzato in nitruro di gallio al posto del silicio, caratteristica che permette di ridurre le dimensioni delle componenti.

Il dock può essere utilizzato con smartphone e tablet (sia iOS che Android) che supportano la connettività ad un monitor, laptop inclusi. Il dispositivo, inoltre, necessita di una presa elettrica solo in presenza della Switch, con tutti gli altri device il flusso delle immagini è garantito a prescindere.

Insomma, questo dock sembra avere tutte le carte in regola per diventare un indispensabile amico dei possessori di Switch. La campagna Kickstarter è appena iniziata e vi si può prendere parte al prezzo di 49 dollari. Abbiamo trovato il “dock-killer”?