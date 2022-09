Presentato in Italia il primo autobus a idrogeno: un passo verso il futuro

Nonostante vi siano gli autobus elettrici come alternativa al petrolio, è stato progettato nel nostro Paese il primo autobus a idrogeno. Si tratta di un traguardo molto importante, oltre che di un esempio di eccellenza made in Italy.

A progettarlo e realizzarlo è stata la Rampini Spa, realtà imprenditoriale ben consolidata e situata da oramai ottant'anni nella provincia di Perugia in Umbria. Dopo ben dieci anni di studio è stato portato alla luce il nuovo veicolo chiamato, non a caso, Hydron. Si tratta di un autobus alimentato totalmente con una cella combustibile a idrogeno.

È un veicolo con una lunghezza pari a otto metri e capace di trasportare sino a 48 persone con un'autonomia di ben 450 km. Sempre nella medesima occasione, l'azienda ha presentato due nuovi modelli di bus a zero emissioni, ovvero Sixtron, autobus di sei metri con la possibilità di trasportare fino a 31 passeggeri e un'autonomia pari a 250 km, ed Eltron ossia il primo autobus elettrico costruito da Rampini.

Si tratta di tre tipologie di autobus ad impatto zero che ovviamente, hanno richiesto mesi di progettazione e messa a punto a parte del team di esperti.

Come afferma il direttore generale dell'azienda Fabio Magnoni: «La gamma di prodotti che abbiamo presentato oggi è il nostro orgoglio, frutto di investimenti in ricerca e innovazione e la testimonianza che l’industria italiana è viva ed è in grado di esprimere l’eccellenza».

Ecco dunque pronta una valida alternativa non solo al petrolio, ma anche all’utilizzo dell’elettricità. Considerando addirittura il risparmio di energia che costringe Palazzo Lombardia a rimanere al buio, bisognerebbe tenere seriamente in considerazione queste iniziative.