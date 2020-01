Presentato il nuovo standard Bluetooth LE Audio: tutti i dettagli

Il Bluetooth Special Interest Group (SIG), nel corso dell'evento tenuto al CES 2020 ha annunciato il nuovo standard Bluetooth LE Audio (Low-Energy) progettato appositamente per l'audio, che porta con se una serie di vantaggi molto importanti per gli audiofili.

Rispetto al Bluetooth tradizionale, include il supporto nativo per dispositivi come apparecchi acustici e la possibilità di condividere l'audio. Quest'ultima funzione sarà possibile grazie al "broadcast audio" che fa parte proprio dello standard LE Audio.

Le persone saranno in grado di condividere ciò che stanno ascoltando su smartphone o altri dispositivi con coloro che li circondano. Questa opzione apre le porte ad un'ampia gamma di applicazioni: i singoli utenti dal loro canto potranno condividere la musica con la famiglia e gli amici, mentre i proprietari di esercizi commerciali o aziende potrebbero utilizzare la funzione per trasmettere l'audio in uno spazio pubblico con più facilità.

Il nuovo standard usa anche il nuovo codec LC3 (Low Complexity Communication Codec) che garantisce un suono di qualità superiore a fronte di un consumo energetico inferiore. Il Bluetooth LE, infine, consentirà anche la trasmissione di più flussi audio che secondo il consorzio permetterà agli sviluppatori di migliorare l'esperienza su prodotti come gli auricolari wireless.

Le specifiche complete saranno rese note nella prima metà dell'anno.