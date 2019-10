Presentato Realme 5 Pro: schermo da 6,3'' e fotocamera per i selfie da 16MP a 199 Euro

A fianco di Realme X2 ed X2 Pro, Realme ha presentato nel corso dell'evento di Madrid anche il nuovo Realme 5 Pro, che va ad inserirsi nella fascia bassa del listino ma al contempo include anche delle specifiche molto interessanti.

Dotato di uno schermo da 6,3 pollici FHD+ con notch a goccia che garantisce un rapporto screen-to-body del 90,6%, lo smartphone è basato sul processore Snapdragon 712 di Qualcomm.

Il comparto fotografico è composto da quattro lenti posteriori da 48 megapixel. Il modulo è accompagnato da un sensore ultra grandangolare, una lente per le macro ed obiettivo specifico per la registrazione di video in slow motion. Sulla scocca frontale invece troviamo una fotocamera frontale da 16 megapixel per i selfie, basata sul chip IMX471 di Sony.

Per quanto riguarda il software, il dispositivo è ovviamente basato su ColorOS 6, ma è presente la modalità Hyerboost 2.0 sviluppata ad hoc per i giochi. La batteria, da 4500 mAh supporta la tecnologia di ricarica rapida VOOC Flash Charge 3.0 grazie al cavo USB-C da 20W presente nella confezione.

La prima flash sale è prevista per il 18 Ottobre alle ore 12:00 in Europa, e si terrà su Amazon, Aliexpress ed il sito ufficiale di Realme.

Nei negozi gli utenti troveranno le opzioni di colore Crystal Green e Sparkling Blue. La variante con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna sarà disponibile a 199 Euro, mentre quella top da 8/128GB potrà essere acquistata a 249 Euro.