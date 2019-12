Presentato il RedmiBook 13: i5, 8GB di RAM ed SSD da 512 a partire da 597 Dollari

Redmi, la società controllata da Xiaomi, nel corso di un evento tenuto in Cina ha presentato il nuovo laptop a low-cost, battezzato RedmiBook 13 che è caratterizzato da cornici ultrasottili ed una scheda tecnica molto interessante, a cui si aggiunge il prezzo competitivo.

RedmiBook 13 è dotato di uno schermo Full HD+ da 13,3 pollici con rapporto screen-to-body dell'89%. La compagnia ha sottolineato che a livello di dimensioni il laptop è più piccolo anche di un foglio A4.

L'azienda ha integrato al suo interno un avanzato sistema di raffreddamento, che include una ventola ad ala ed un doppio tubo di calore da 6mm di diametro. Il laptop è basato su Windows 10 Home ed al suo interno gli utenti troveranno anche Office Student Edition preinstallato.

Nei negozi saranno disponibili tre varianti, tutte basata sui processori Intel Core di decima generazione. I dati ufficiali parlano di una durata della batteria di 11 ore, con supporto alla ricarica rapida che permette di ricaricare fino al 50% in 35 minuti.

Il modello base ha un prezzo di circa 597 Dollari, mentre quello con CPU Core i5 e GPU NVIDIA MX250 costerà 640 Dollari. La variante di fascia alta, basata sull'Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA MX250, invece costerà circa 739 Dollari.

Di seguito il listino:

Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250 (Set Display Edition): 4.199 yuan ($ 597)

Core i5 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250: 4,499 yuan ($640)

Core i7 + 8GB RAM + 512GB SSD + MX250: 5,199 yuan ($739)

Attualmente sono stati diffusi solo dettagli in merito alla commercializzazione in Cina, per cui le vendite partiranno il 12 Dicembre, con preordini già aperti.