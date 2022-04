Presentato Xiaomi Civi 1S, il nuovo selfie-smartphone di Xiaomi: uscirà a brevissimo!

Xiaomi ha lanciato lo smartphone Civi in Cina lo scorso settembre: il device, che ha inaugurato una nuova lineup di dispositivi del produttore pechinese, era pensato per un pubblico giovane e femminile, puntando molto su una buona selfie-camera. Oggi, a meno di un anno di distanza, Xiaomi ha presentato Xiaomi Civi 1S.

Xiaomi Civi 1S è una revisione di Xiaomi Civi, che per il momento non è ancora uscito dal mercato cinese ma che potrebbe raggiungere l'Europa con il nome di Xiaomi 12 Mini. Il device, dunque, non sarà un vero e proprio successore di Xiaomi Civi, ma un upgrade tecnico in vista del lancio di Xiaomi Civi 2, che potrebbe avvenire appena dopo l'estate.

Xiaomi ha già annunciato che Xiaomi Civi 1S arriverà in Cina il 21 aprile, tra un paio di giorni, ed ha persino pubblicato una foto promozionale dello smartphone e alcune delle sue caratteristiche tecniche. In termini di design, purtroppo, le novità sembrano essere poche, poiché il form factor dello smartphone sarà quasi identico a quello di Xiaomi Civi, con l'unica differenza della finitura scintillante del pannello posteriore in metallo. Confermato poi anche lo schermo leggermente curvo del primo modello della lineup.

In termini tecnici, Xiaomi Civi 1S avrà uno schermo AMOLED LTPO da 6,55" con refresh rate fino a 120 Hz. La risoluzione dello schermo dovrebbe essere in FullHD+, mentre in alto al centro del device troveremo una selfie-camera con design punch-hole. Quest'ultima, inoltre, riceverà un interessante upgrade, poiché sarà composta da un sensore Sony IMX616 da 32 MP, al posto del Samsung ISOCELL GD1 di Xiaomi Civi "standard".

Sotto la scocca di Xiaomi Civi 1S, invece, troveremo un SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus insieme a una RAM da 8 GB o da 12 GB, insieme ad uno storage da 128 o da 256 GB: si tratta di una differenza piuttosto importante rispetto al modello lanciato lo scorso settembre, che aveva invece un chipset realizzato da MediaTek.

Grandi cambiamenti anche lato fotocamera: la lente principale dello smartphone sarà infatti una Samsung ISOCELL GW3 da 64 MP con OIS, che verrà accompagnata da un ultra-grandangolo da 8 MP e da un sensore monocromatico da 2 MP, il quale sostituirà il sensore macro (sempre da 2 MP) di Xiaomi Civi. Infine, completa la scheda tecnica una batteria da 4.500 mAh con il supporto per la ricarica rapida a 67 W.