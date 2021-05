Presentazione di POCO M3 Pro e Q&A Tech in diretta il 19 maggio sul nostro canale Twitch!

Sarà un mercoledì molto movimentato, quello di domani, per la sezione tech di Everyeye.it. Vi diamo infatti già ora appuntamento sul nostro canale ufficiale Twitch con due eventi importanti: la presentazione del nuovo POCO M3 Pro 5G ed il classico Q&A Tech in compagnia con Alessio e Riccardo.

Inizieremo in anticipo rispetto alle tempistiche classiche: il via della diretta è previsto per le 13:30, mezz'ora prima del via ufficiale dell'evento POCO che inizierà alle 14. Introdurremo l'argomento e poi ci tufferemo nel keynote vero e proprio commentando le specifiche tecniche dello smartphone.

Dopo la presentazione, invece, continueremo con il classico Q&A Tech del mercoledì e per questo motivo vi invitiamo ad utilizzare già da ora la sezione commenti della notizia per inviare le vostre domande.

Ovviamente, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye per non perdervi nemmeno un minuto.