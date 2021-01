La presentazione dei Samsung Galaxy S21 in diretta sul canale Twitch di Everyeye

Dopo la scorpacciata di conferenze del CES, quest'oggi si chiude la settimana di annunci per il settore tech. Alle 16, infatti, andrà in scena il primo Samsung Unpacked dell'anno, nel corso del quale il colosso coreano svelerà la nuova lineup di smartphone, i Galaxy S21.

Come abbiamo fatto con la presentazione dei nuovi TV 2021 Samsung, anche il keynote di questo pomeriggio lo seguiremo in diretta sul nostro canale Twitch.

L'appuntamento è alle 15:30: come di consueto faremo una mezz'ora di chiacchiere prima di tuffarci sul palco virtuale di Samsung. In vostra compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo e la redazione tech, pronta a rispondere come sempre a tutte le domande.

Rinnoviamo quindi l'invito ad iscrivervi al nostro canale ufficiale Twitch e ad attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche.



Cosa vi aspettate dalla nuova linea di smartphone? Secondo le ultime indiscrezioni, nella confezione dell'S21 non dovrebbe essere presente il caricabatterie: Samsung quindi sarebbe pronta a seguire la strada tracciata da Apple. Nella giornata di ieri, però, sono anche emerse nuove informazioni sul comparto fotografico del Galaxy S21 Ultra e nello specifico sulle lenti che si occuperanno dello zoom.



Non è escluso però che Samsung presenti e mostri anche altri prodotti durante l'evento. Vi aspettiamo alle 15:30!