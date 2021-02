La presentazione di Xiaomi Mi 11 5G in diretta sul nostro canale Twitch

Qualche settimana fa Xiaomi ha annunciato l’evento di lancio di Mi 11 5G, che si terrà il prossimo 8 Febbraio alle ore 13. Everyeye seguirà per voi il keynote direttamente sul canale ufficiale Twitch, dove avremo modo di commentare le novità che mostrerà la compagnia cinese.

Oltre al nuovo Mi 11 5G, infatti, è prevista anche la presentazione di altri prodotti, ma al momento non abbiamo alcun tipo di informazione a riguardo e come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale ufficiale Twitch per non perdervi nemmeno un istante della diretta.

Secondo le informazioni trapelate nelle ultime ore, Mi 11 5G sfoggerà uno schermo AMOLED da 6,81 pollici con risoluzione 2K e 120Hz di refresh rate, mentre sotto la scocca sarà presente lo Snapdragon 888. Nell’invito alla stampa inviato da Xiaomi, si parla di un evento di lancio della “nuova generazione di smartphone per gli appassionati di cinema”, e ci aspettiamo senza dubbio novità da questo fronte.

Vi aspettiamo su Twitch!