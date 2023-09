Avete presente quelle macchiette nelle uova? Ecco di cosa si tratta

Avete mai aperto un uovo per poi trovare una misteriosa macchia rossa o marrone? Anche se alla vista potrebbero non essere molto invitanti, le uova con queste macchiette sono perfettamente sicure da mangiare e c'è anche una spiegazione scientifica per la loro presenza.

Le macchie rosse sono solitamente composte da sangue. Le uova iniziano a formarsi nei follicoli, sacche piene di liquido all'interno dell'ovaio. I follicoli hanno una fitta rete di vasi sanguigni, che a volte possono sanguinare quando il follicolo si rompe per rilasciare l’uovo. Il sangue che fuoriesce può aderire alla superficie del tuorlo, producendo le innocue macchiette rosse che intaccano la parte arancione dell’uovo.

Se, invece, la macchia di sangue si trova nell’albume l’emorragia si è verificata nell’ovidotto, che collega l’ovaio e l’utero della gallina (o magari del tacchino, molto più di rado). Le macchie di colore marrone sono composte invece da minuscole quantità di carne e si formano nell’ovidotto, quindi si trovano sempre nell’albume.

Ci sono diversi fattori che possono contribuire alla formazione di queste macchie. Alcune ricerche hanno rilevato che l'età delle galline, l'alimentazione, l'ambiente in cui vivono e la genetica possono avere un ruolo importante nella loro formazione.

In ogni caso, secondo l’Egg Safety Centre, le uova con macchie di sangue o di carne sono perfettamente sicure da mangiare, a condizione che l'uovo sia cotto correttamente. Se il loro aspetto proprio non vi piace, è possibile anche rimuoverle senza troppe difficoltà.

