Il chip per computer più grande del mondo promette una potenza mai vista

Il mondo dell'informatica è stato testimone di numerose svolte epocali negli ultimi anni. Basti pensare all'avvento dell'AGI nel prossimo futuro o del supercomputer che simula il cervello. Ma la creazione del nuovo chip Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) di Cerebras cambia improvvisamente tutte le carte in tavola.

In breve è il chip più grande mai costruito fino ad ora. Con i suoi 4 trilioni di transistor, questo wafer si presenta come una meraviglia dell'ingegneria, superando di gran lunga i limiti precedentemente conosciuti. Con misure di 21,5 per 21,5 centimetri, il WSE-3 mantiene le dimensioni del suo predecessore ma raddoppia la potenza, seguendo fedelmente la prima legge di Moore.

Al cuore di questo progresso tecnologico, troviamo 900.000 core dedicati all'intelligenza artificiale, che rendono il WSE-3 non solo un gigante per dimensioni ma anche per capacità di calcolo. Questo salto qualitativo nella potenza di elaborazione apre la strada a nuove frontiere nell'addestramento e nell'implementazione di sistemi di intelligenza artificiale, posizionando il WSE-3 anni luce avanti rispetto ai suoi concorrenti, come l'H200 di Nvidia, che conta "solo" 80 miliardi di transistor.

Dove verrà montato un chip del genere? WSE-3 sarà la forza trainante dietro il supercomputer Condor Galaxy 3, in fase di costruzione a Dallas, Texas. Questo supercomputer, composto da 64 blocchi di sistema AI Cerebras CS-3, ognuno alimentato dal WSE-3, raggiungerà una potenza di calcolo di 8 exaFLOP. Per mettere in prospettiva, il supercomputer più potente attualmente esistente, il Frontier, si attesta intorno a 1 exaFLOP di potenza.

In termini pratici, ciò significa che il nuovo supercomputer potrebbe gestire sistemi AI con fino a 24 trilioni di parametri, aprendo scenari prima inimmaginabili in campi come la ricerca scientifica, la medicina personalizzata, la simulazione ambientale e molto altro.

