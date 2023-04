Hai presente il T.Rex? Bene, l'immagine che hai in mente è totalmente sbagliata

Nonostante i diversi film di Jurassic Park siano noti da sempre per la loro poca accuratezza scientifica e abbiano contribuito a creare un’immagine distorta dei dinosauri, questa volta dovremo cambiare radicalmente alcune convinzioni sul più famoso e importante di loro.

A quanto pare, secondo uno studio pubblicato su Science, abbiamo sbagliato a ricostruire l’apparato boccale dei dinosauri teropodi come il T.Rex che era intelligente come un babbuino, per oltre un secolo. Se avessimo avuto la (s)fortuna di vederne uno dal vivo, probabilmente non avremmo visto alcuni dei denti più spaventosi mai esistiti in natura, almeno mentre la bocca era chiusa. Avremmo invece notato una sottile coppia di "labbra" squamose, che nascondevano la terribile arma.

I paleontologi affrontano da sempre il problema che la pelle e gli organi molli raramente si fossilizzano, ragion per cui gli animali devono essere ricostruiti sulla base di ossa e denti, aggiungendo ciò che manca grazie ad un'estrapolazione dalle specie esistenti. Ma da dove nasce dunque l’errore?

Probabilmente si deve tutto all’errata associazione con gli animali attuali. Alcune delle nostre immagini di dinosauri più iconiche coinvolgono T.Rex e altri predatori con i denti scoperti, una conclusione forse basata sul sorriso permanente e per niente rassicurante del coccodrillo.

Al contrario, il drago di Komodo, l'altro grande predatore rettiliano dell'era moderna, ha la grazia di nascondere i suoi denti aguzzi dietro i morbidi tessuti facciali. Il dottor. Thomas Cullen della Auburn University insieme ai suoi colleghi, si sono chiesti se ci fosse motivo di aspettarsi che i teropodi fossero più allineati con i coccodrilli rispetto ai Varanidae, a parte il fatto che i primi sono molto più comuni al giorno d’oggi.

Poiché potremmo non ritrovare alcun reperto di tessuti molli per riuscire ad avere una risposta definitiva, i ricercatori hanno esaminato i vari livelli di usura dei denti di dinosauri e rettili viventi. Confrontandoli con diversi teropodi, si è notato che lo smalto presente è relativamente sottile. Ciò potrebbe non avere importanza se perdi i denti frequentemente come uno squalo, ma ci sono prove che i teropodi, mantenessero i denti per molto tempo. Al contrario, i coccodrilli hanno uno smalto decisamente più spesso.

La ricerca sottolinea che i teropodi tenevano i denti in bocca e la mancanza di usura superficiale sui denti dei tirannosauridi rispetto a quelli dei moderni coccodrilli, è decisamente emblematica. Gli autori la considerano come una prova del fatto che i dinosauri mantenessero i loro denti idratati con la saliva, il che sarebbe stato inefficiente se ciò significasse sbavare senza sosta con i denti fuori dalla bocca.

Dopo aver visto che i T.Rex erano sorprendentemente lenti, ecco l'ennesima rivelazione che stravolge tutto. A quanto pare, nonostante le imponenti dimensioni, il rapporto tra denti e mascelle indica che mantenerli protetti e nascosti sarebbe stato del tutto possibile. Gli autori suggeriscono che ciò sia stato fatto attraverso una serie di labbra sottili e squamose, note come "squame labiali".