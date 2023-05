Secondo una ricerca, ChatGPT sarà un "enorme problema" per i bambini americani. Chissà cosa penseranno allora i ricercatori del "gemello cattivo" di ChatGPT, BratGPT, che è stato creato appositamente per essere l'"essere dominante e superiore" e per "ricordare ogni singola cosa che gli dici per usarla contro di te.

In realtà, BratGPT è un'IA realizzata per puro divertimento: siamo ben lontani da Intelligenze Artificiali potenzialmente distruttive o dalla "morale" controversa come DrakBert, il Large Language Model sviluppato e allenato utilizzando solo contenuti provenienti dal Dark Web. Che BratGPT sia un prodotto "meme" lo dimostrano anche le sue risposte, che sarebbe persino riduttivo definire evasive.

Sembra infatti che il grosso delle risposte dell'IA siano in realtà delle auto-celebrazioni dell'ego di BratGPT, più che delle raccolte di informazioni precise, puntuali e realistiche. Le continue allusioni alle manie di controllo del mondo e il suo tono borioso, inoltre, rendono BratGPT una sorta di "macchietta" delle IA come Skynet e HAL 9000, con un carattere simile a quello di un villain dei cartoni animati.

Con ogni probabilità, i creatori di BratGPT lo hanno realizzato proprio per giocare sulle paure del pubblico verso l'IA, che viene infatti ancora percepita come una potenziale minaccia da parte di gran parte dell'opinione pubblica. Non sappiamo se davvero BratGPT sarà in grado di esorcizzare le paure del pubblico, ma certamente l'IA è capace di fornire delle risposte divertentissime (anche se solo in inglese).

Sfortunatamente, anche BratGPT sbaglia nelle sue risposte, e tanto. Esattamente come ChatGPT, il suo "gemello malvagio" sembra soffrire di qualche allucinazione quando deve riportare dei dati fattuali o matematici, mentre il suo database di informazioni non è aggiornato con le novità più recenti. Insomma, se davvero BratGPT vuole conquistare il mondo i passi in avanti da fare restano ancora tanti.