Vi presentiamo il pianeta K2-141b, con oceani di lava fusa e venti supersonici

All'interno del nostro Universo possiamo trovare dei luoghi davvero estremi e spaventosi, sicuramente non adatti per una visita turistica. Uno dei pianeti più estremi mai scoperti è sicuramente K2-141b, un mondo che orbita così vicino alla sua stella che alcune regioni del pianeta sono oceani di lava fusa.

Il pianeta è caratterizzato dall'evaporazione e dalla precipitazione di rocce, venti supersonici che colpiscono il pianeta a oltre 5000 chilometri all'ora e un oceano di magma profondo 100 chilometri. Lo studio sugli esopianeti è stato pubblicato di recente e gli scienziati hanno utilizzato delle simulazioni al computer per prevedere le condizioni del pianeta.

Secondo quanto affermato dagli scienziati della McGill University, della York University e dell'Indian Institute of Science Education, due terzi di K2-141b (grande all'incirca quanto la Terra) sono in perenne luce diurna e appartengono a un sottoinsieme di pianeti rocciosi in orbita molto vicino alla loro stella. La vicinanza all'astro mantiene il pianeta bloccato gravitazionalmente, quindi un singolo lato è sempre rivolto verso la stella madre.

La parte bloccata verso la stella è abbastanza calda da fondere e vaporizzare le rocce, creando un'atmosfera sottile in alcune zone. Il calore estremo fa condensare il vapore esattamente come accade sulla Terra, solo che invece di precipitare l'acqua, su K2-141b piove sodio, monossido di silicio e biossido di silicio.

Questo corpo celeste estremo, affermano infine gli esperti, ci dà un'idea dell'aspetto della Terra prima che si raffreddasse.