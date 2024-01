Vi presentiamo Retro, il primo macaco clonato a vivere per 2 anni

In Cina, gli scienziati hanno raggiunto un traguardo storico nella clonazione di primati, dando vita a Retro, il primo macaco Rhesus a sopravvivere per più di un giorno. Questo successo è stato ottenuto grazie a una tecnica innovativa che ha permesso di fornire all'embrione una placenta sana, aumentando significativamente il tasso di successo.

Retro, che ora ha tre anni e mezzo, è in ottima salute e continua a crescere forte, secondo quanto riferito da Qiang Sun, coautore dello studio e neuroscienziato dei primati presso l'Accademia Cinese delle Scienze. La clonazione di macachi Rhesus, comunemente utilizzati in esperimenti di laboratorio e nella ricerca medica per la loro stretta parentela genetica con gli esseri umani, rappresenta un passo avanti fondamentale.

Tali ricerche scientifiche "possono aiutarci a ottenere modelli di primati non umani con sfondi genetici e genotipi identici in breve tempo", ha affermato Sun. Ciò potrebbe aiutare i ricercatori a filtrare gli effetti della variazione genetica tra i modelli quando testano farmaci, ad esempio.

Il metodo utilizzato per la clonazione di Retro è noto come trasferimento nucleare di cellule somatiche, che implica la sostituzione del nucleo di una cellula uovo fecondata con un nucleo estratto dalle cellule somatiche di un altro individuo. Un tentativo precedente di clonare un macaco Rhesus con questo metodo aveva portato alla nascita di un individuo vivo, ma il neonato era morto solo 12 ore dopo.

Per superare il problema comune nella clonazione, ovvero i difetti nello sviluppo e nella struttura della placenta, Sun e i suoi colleghi hanno sostituito un gruppo di cellule che normalmente si sviluppano nella placenta dell'embrione clonato con le stesse cellule di un embrione normale. Queste cellule, note collettivamente come trophectoderma, hanno formato una placenta sana che ha fornito all'embrione clonato i nutrienti e l'ossigeno necessari durante lo sviluppo.

L'approccio ha aumentato significativamente il tasso di successo della clonazione tramite trasferimento nucleare di cellule somatiche e potrebbe produrre "un numero maggiore di animali clonati utilizzando un numero ridotto di ovociti", o cellule uovo. Chissà se con questo metodo gli scienziati riusciranno a clonare un bisonte di 8.000 anni fa... o addirittura gli esseri umani.