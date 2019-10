Preservare un'abbondante biodiversità è la chiave per mantenere in salute gli ecosistemi

La natura, da sempre, ci fornisce servizi che non paghiamo e che utilizziamo quotidianamente. Un esempio tra tutti è la terra. Quando coltiviamo, il suolo ci offre un servizio facendo crescere le piante e gli alberi che ci danno nutrimento o che, con le loro fasi biologiche, sottraggono anidride carbonica dall'atmosfera.

Ecco, quindi, l’importanza di preservare gli equilibri naturali, fondamentali alla nostra sopravvivenza. Sfruttare in modo sbagliato ed indiscriminato la natura potrebbe portare alla rottura di questi equilibri che regolano gli ecosistemi e, quindi, alla perdita di questi servizi.

Ecco dunque che un gruppo di scienziati, appartenenti alle Università di tutto il mondo (ma coordinati da Eurac Research dell’Università di Wurzburg), ha analizzato tantissimi dati provenienti da 1500 campi agricoli sparsi in tutto il mondo andando ad osservare e vagliare due servizi ecosistemici che la natura ci offre: l’impollinazione degli insetti ed il controllo dei parassiti delle piante da parte di altre specie che si nutrono proprio di quei parassiti che possono provocare disagi e malattie alla vegetazione.

Lo studio mette in luce come in quelle zone dove la biodiversità vegetale è elevata (dove sono presenti, cioè, varie specie diverse come alberi, prati, siepi, cespugli, fiori, ecc), anche il numero di specie di tutti quegli insetti (tra cui gli impollinatori) che aiutano le piante a combattere altri insetti “nocivi” è molto abbondante ed è grande anche il numero di individui appartenenti a queste specie diverse.

Questa abbondanza di insetti “benefici” aumenta la resa del raccolto perché essi attuano tutta una serie di eventi (aumentano l’impollinazione, tengono a bada insetti nocivi per le piante) che hanno come risultato proprio un aumento del benessere dell’ecosistema che si traduce, quindi, in una maggiore resa dei campi coltivati. La contrapposizione, quindi, è con le monoculture che riducono tantissimo la biodiversità vegetale e che si traduce in una diminuzione delle nicchie ecologiche e della biodiversità degli insetti (impollinatori e di quelli che tengono sotto controllo antagonisti dannosi).

Lo studio dimostra, come ci dice il biologo dell’Eurac Research Matteo Dainese, che la biodiversità è essenziale per garantire una produzione agricola elevata e stabile dipendendo, per esempio, meno dai pesticidi perché, ad occuparsi degli insetti dannosi, ci pensano gli insetti che di questi ultimi si nutrono.